Ekonomi Uçak gemisi 1 yıl erken suya inecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uçak gemisi 1 yıl erken suya inecek

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olma özelliği taşıyan ve en büyük askeri gemi konumuna oturacak TCG Anadolu'nun inşası tüm hızıyla sürüyor. Geminin bir yıl erken teslim edilmesi yolunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "2020'nin son çeyreğinde inşallah geminin teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde inşası süren çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da incelemelerde bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde inşası süren çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da incelemelerde bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşasının hızla devam ettiğini belirterek, "Teslim tarihinin planlanandan bir yıl öne çekilmesiyle ilgili planlamalar ve çalışmalar devam ediyor. Şu anda, 2020'nin son çeyreğinde inşallah geminin teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte" dedi. Demir, beraberindeki heyetle Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşası süren çok maksatlı amfibi hücum gemisi (LHD) TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu.

‘KÜRESEL GÜÇ’ ROLÜNE KATKI

Demir, bakım hangarları ve havuzu ile Türkiye'nin küresel güç olma yönündeki iddiasını hayata geçirebilecek bir ürünün inşasının şu anda devam ettiğini bildirdi. TCG Anadolu'nun Türkiye'de inşa edilmiş en büyük gemi olacağını belirten Demir, "Geminin boyutlarını görüyorsunuz. Kabiliyet olarak içinde çıkarma gemileri, çıkarma gemilerinin üzerinde tankları taşıyabilecek ve uçuş platformu olarak kullanılacak, üst güvertesinde de helikopterlerin iniş-kalkış yapabileceği ve gerektiğinde de dikine iniş-kalkış yapabilen uçakların inip-kalkabileceği bir uçuş güvertemiz de var" diye konuştu.

YAKINDA YÜZÜYOR OLACAK

TCG Anadolu'nun içine yerleştirilecek savaş yönetim sistemleri, radar ve silah sistemleri ile beraber komple bir sistem olacağının bilgisini veren Demir, şu değerledirmede bulundu: "İnşallah önümüzdeki yılın içinde de, çok uzak olmayan bir sürede de geminin bir anlamda denize indirilme töreni veya havuza su verilme töreni ile de gemimizin yüzdüğünü göreceğiz. Bunun tarihi ileride açıklanacak."

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