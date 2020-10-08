Türkiye havaalanlarından para basabilir: Boş betona yapılan parktan yüksek gelir

Ekim 2020-Mart 2021 dönemi havacılık sektörünü değerlendiren TDT Havacılık Bakım A.Ş Grup Satış Müdürü Nuri Civinti, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, atıl ve kullanılan havalimanlarında park alanlarından gelir elde etmeye yönelik düşüncelerini aktardı. “Pandemi sürecinde havayolu şirketleri ve uçak sahipleri birçok uçağını ’storage’ (uçak depolama) yapması kaçınılmaz olacak” diyen Civinti, 2020 Ekim ayından itibaren global pazarda 3 binden fazla uçağın en az 1 yıl süreyle storage edilmesi konusunda planlama yapıldığını kaydetti. Civinti, bunun iyimser bir rakam ve havacılık sektörü için bir milat olacağını söyledi.

BOŞ BETONDAN YÜKSEK GELİR

Türkiye’de 2020 DHMİ ücret tarifesine göre 1. grup havalimanları İstanbul Atatürk, Esenboğa, Antalya, Adnan Menderes, Dalaman, Milas ve Bodrum, Adana, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Kayseri ve Hatay Havalimanlarında uçak park ücretinin ton başına 2,20 euro olduğunu aktaran Civinti, Türkiye’de uçak park ücretlerinin yüksek olduğunu söyledi. Bursa Yenişehir, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Konya, Malatya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Sinop ve Van gibi 2. Grup havalimanlarında ise uçağın bir ton başına 1.10 euro olduğunu aktaran Civinti, bir adet Airbus 320 tipi uçağın ağırlığının ortalama 79 ton olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

ÜRDÜN, MISIR GİBİ ÜLKELER YERİNE CAZİP FİYAT BELİRLEMELİYİZ