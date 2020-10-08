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Ekonomi Türkiye havaalanlarından para basabilir Boş betona yapılan parktan yüksek gelir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uçak parkından Türkiye yüksek gelir elde edebilir

Türkiye havaalanlarından para basabilir: Boş betona yapılan parktan yüksek gelir

Koronavirüs salgını döneminde Türkiye’nin atıl havaalanlarını kiraya vererek sadece bir uçaktan yıllık 62 bin 568 euro döviz geliri elde edebilir. TDT Havacılık Bakım A.Ş Grup Satış Müdürü Nuri Civinti, atıl havalimanlarının park alanı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu mevcut park fiyatların aşağı çekilmesi durumunda birçok ülkeden talep geleceğini belirtti. Civinti, “Atıl durumdaki 2. Grup havalimanlarında yer kalmaz. Türkiye, boş beton üzerine park edecek bir uçaktan kazanç elde edecek” dedi.

Haber Merkezi İHA
Uçak/Arşiv
Uçak/Arşiv

Ekim 2020-Mart 2021 dönemi havacılık sektörünü değerlendiren TDT Havacılık Bakım A.Ş Grup Satış Müdürü Nuri Civinti, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, atıl ve kullanılan havalimanlarında park alanlarından gelir elde etmeye yönelik düşüncelerini aktardı. “Pandemi sürecinde havayolu şirketleri ve uçak sahipleri birçok uçağını ’storage’ (uçak depolama) yapması kaçınılmaz olacak” diyen Civinti, 2020 Ekim ayından itibaren global pazarda 3 binden fazla uçağın en az 1 yıl süreyle storage edilmesi konusunda planlama yapıldığını kaydetti. Civinti, bunun iyimser bir rakam ve havacılık sektörü için bir milat olacağını söyledi.

BOŞ BETONDAN YÜKSEK GELİR

Türkiye’de 2020 DHMİ ücret tarifesine göre 1. grup havalimanları İstanbul Atatürk, Esenboğa, Antalya, Adnan Menderes, Dalaman, Milas ve Bodrum, Adana, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Kayseri ve Hatay Havalimanlarında uçak park ücretinin ton başına 2,20 euro olduğunu aktaran Civinti, Türkiye’de uçak park ücretlerinin yüksek olduğunu söyledi. Bursa Yenişehir, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Konya, Malatya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Sinop ve Van gibi 2. Grup havalimanlarında ise uçağın bir ton başına 1.10 euro olduğunu aktaran Civinti, bir adet Airbus 320 tipi uçağın ağırlığının ortalama 79 ton olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

ÜRDÜN, MISIR GİBİ ÜLKELER YERİNE CAZİP FİYAT BELİRLEMELİYİZ

  • "1. Grup havalimanlarında Aırbus 320 tipi bir adet uçak parkından günlük 173 euro, aylık 5 bin 213 euro ve yıllık 62 bin 568 euro, 2. Grup havalimanlarından ise DHMİ yıllık 31 bin 284 euro gelir sağlayabilir. Bu ücretler havayolları ve uçak sahipleri için çok ciddi rakamlardır. Şirketler daha ucuz olan Ürdün, Mısır ve benzeri ülkeleri seçerler. Ancak bu dönemde hiç yer kalmadığı için Avrupa’da da tüm havalimanları neredeyse dolmuş durumdadır. Türkiye tercih edilmiyor, çünkü çok pahalı ve yerimiz yok diyoruz. Öngörüyor olabilsek ve havayolları şirket ve uçak sahiplerine ‘Türkiye olarak uzun vadeli park talepleriniz için özel bir fiyatlandırma yapıyoruz. Bizim Anadolu’muzda onlarca işlemeyen havalimanı var ve bu havalimanlarına park ederseniz ton başına x fiyatı veriyoruz’ desek, atıl durumdaki 2. Grup havalimanlarında yer kalmaz. DHMİ’nin hiçbir gideri olmayacak, boş beton üzerine park edecek bir uçaktan kazanç elde edecek."
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