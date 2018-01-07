EkonomiUçan kale bu yıl TSK envanterine giriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Uçan kale' bu yıl TSK envanterine giriyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bu yıl içinde iki "uçan kale" A400M uçağı ile iki CH-47 Chinook helikopteri daha TSK'nin envanterine girecek.

Haber MerkeziAA
A400M
A400M

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), envanterine bu yıl içinde alınması planlanan harp araç gereçlerinin yanı sıra tedarik edilecek "uçan kale" A400M uçakları ve Chinook helikopterleriyle daha da güçlenecek.

Milli Savunma Bakanlığının, TSK'nin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Birçok savunma projesine imza atan Bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik de önemli çalışmalar yürütüyor.

Edinilen bilgiye göre, bu yıl içinde Erciyes Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan üç uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. Projeyle uzun yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan C-130 Hercules uçaklarının modernizasyonu yapılıyor.

  • A400M Ulaştırma Uçağı Projesi kapsamında da iki A400M uçağının yıl içinde teslim edilmesi öngörülüyor.

Türkiye’nin geliştiricileri arasında yer aldığı "uçan kale" olarak tanınan A400M,140 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip. 116 tam teçhizatlı asker, 66 sedye ve 25 sıhhi eleman taşıyabilen uçan kaleler, azami 37 ton yük taşıyabiliyor. Uçak, kargo, askeri sevkiyat, tıbbı tahliye, elektronik gözetleme ve havada yakıt ikmali gibi birçok zorlu görevde kullanılıyor.

  • Tank ve helikopter gibi harp araç gereçlerini rahatlıkla istenilen noktalara taşıyabilen uçak, yüksüz 9 bin 300 kilometre, 20 ton yükle yaklaşık 7 bin, 30 ton yükle de 4 bin 800 kilometre menzile sahip.

Yeni Chinook'lar geliyor

Atak Projesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen 13 Atak helikopterinin daha yıl içinde teslimi beklenirken Kara Kuvvetleri Komutanlığına CH-47 Chinook yük helikopteri alımı da sürecek.

Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunuyor. Azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopter, kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabiliyor.

Helikopterlerin menzili, yüklenebilen dahili yakıt depolarıyla bin 100 kilometreye kadar çıkarılabiliyor. Helikopter, otomatik uçuş kontrol sistemi sayesinde sıfır görüş şartlarında dahi uçuş emniyetini en üst düzeye taşıyabiliyor.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrıca S-70 helikopteri alımı da yapılacak.

Silahlı Kuvvetler tarafından birçok amaç için kullanılan bu helikopterlerden 2'si yeni tedarik, 7'si modernizasyon olmak üzere 9 teslimat planlanıyor.

Canikli: Savunma sanayisi proje sayısı 66'dan 553'e çıktı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yaptığı açıklamada, geçen yıl savunma sanayisi, güvenlik projeleri ve teslimatlarla yerli ve milli savunma sanayisine geçiş açısından çok önemli mesafe katedildiğini söyledi.

Savunma sanayisi proje sayısının 2002'de 66 iken şu anda 553'e çıktığı bilgisini veren Canikli, "2018'de bu sayıyı daha da artırmak çabasında olacağız" diye konuştu.

Canikli, projelerin tamamlanması konusundaki başarıyı devam ettireceklerini belirterek, "Personel temin ve eğitim faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Ordumuzun kaliteli ve donanımlı personel ihtiyacını karşılama noktasında ve Mehmetçikimizin moral ve motivasyonunu artırma noktasında tüm çabamızı gösteriyoruz. 2018 yılında daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi ve daha güçlü ordu sayesinde daha güçlü bir Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.

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