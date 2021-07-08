Ücretli çalışan sayısında son bir yılda 1 milyondan fazla artış

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni 107’nci sayısına göre, son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1 milyon 43 bin, kadın sigortalı çalışan sayısı ise 512 bin arttı.

Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 10,7 oranında artarak 21,9 milyon olarak gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,2’sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 14,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8,2 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 6,4 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9 oldu.

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En yüksek istihdam artışı yıllık yüzde 44,4 ile inşaat sektöründe gerçekleşti.

2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren diğer sektörlerde de istihdam artışlarının hızlanarak devam ettiği görüldü. Nisan 2021’de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 15,2, imalatta yüzde 18,1 ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 8,5 oranında istihdam artışları gerçekleşti. Diğer taraftan, COVID-19 salgının olumsuz etkilediği ve son 1 yıldır istihdam kaybı yaşanan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe de yüzde 9,3 oranında istihdam artışı yaşandı. Ayrıca, pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 37,7) istihdam artışları sürdü. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfında da yıllık istihdam artışı yüzde 17,4 seviyesinde oldu.

Kadın çalışan sayısı geçen aya ve geçen yıla göre yükseldi.

Nisan 2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 512 bin artmıştır ancak, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payı Nisan ayında yüzde 30,4’e geriledi. Aynı zamanda tüm illerde kadın istihdamında da artış yaşandı. Kadın istihdamında artış gerçekleşen illerin başında 147 binlik artışıyla İstanbul geldi. İstanbul’u 39 bin artış ile Ankara, 36 bin artış ile İzmir ve 25 bin artış ile Bursa takip etti.

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Nisan 2021’de KOBİ sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 403 bin arttı.

Nisan 2020’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan sektör 377 bin istihdam artışı ile bina inşaatı sektöründe oldu. Bu sektörü 94 bin artış ile perakende ticaret, 82 bin artış ile giyim eşyaları imalatı ve 79 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri sektörleri izledi. KOBİ sigortalı çalışan sayısının en hızlı arttığı il de yüzde 27,2 ile Muğla oldu. Muğla’yı, Batman, Bitlis, Bingöl ve Tunceli takip etmiştir. Ayrıca, Antalya’da da istihdam artışı yüzde 17,6’ya ulaştı. Pandemi nedeniyle istihdamı olumsuz etkilenen turizm şehirlerindeki toparlanma dikkat çekti.

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