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Ekonomi

Ücretsiz doğal gaz resmen başladı

Vatandaşlara 1 aylık ücretsiz doğal gaz uygulaması yürürlüğe girdi. 24 Nisan-31 Mayıs arasında kullanılan doğal gazdan ücret alınmayacak. Tahsil edilen fatura varsa iptal edilecek. Vatandaşlar 1 yıl boyunca ise 25 metreküp doğal gaza para ödemeyecek.

04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak. Ayrıca, 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

DAĞITIM ŞİRKETLERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Ücretsiz doğal gaz ve akabinde yapılacak indirimle ilgili usul ve esasların belirlendiğini söyleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, hiçbir tüketicinin hakkının kaybolmayacağını ifade etti. Dağıtım şirketlerine gerekli yazıyı gönderdiklerini vurgulayan Yılmaz, “Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak” diye konuştu.



#Karadeniz Gazı
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#EPDK
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