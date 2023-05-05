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Ekonomi

Ücretsiz doğalgaz kararı yürürlükte: Fatura iadesi nasıl olacak?

Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplanan uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak. Uygulama döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde nakit olarak iade edilecek.

11:41 . 5/05/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Ücretsiz doğalgaz kullanımına yönelik esaslar belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.

Tüketim bedeli de faturadan düşecek

Ayrıca, deprem bölgesindeki abonelerin ilk faturalarındaki 30 günlük kısım da bakanlık bütçesinden karşılanacak. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek. 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemdeki indirime konu edilemeyecek. Her iki indirimden kartlı sayaç kullanıcısı aboneler de yararlanacak. Abonelerin bir aylık tüketimi tespit edilecek ve bir sonraki ay o miktarda doğalgaz vatandaşların kartlarına yüklenecek.

'40 milyar lira vatandaşın cebine kalacak'


EPDK Başkanı Mustafa Yılma,, ücretsiz doğal gaz uygulamasından 19,7 milyon abonenin yararlanacağını duyurdu.

Uygulamanın maliyetinin 40 milyar lira olduğunu da belirten Yılmaz, "Sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak." dedi.

#EPDK
#doğalagz
#ankara
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