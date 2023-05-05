Ücretsiz doğalgaz kararı yürürlükte: Fatura iadesi nasıl olacak?

Ücretsiz doğalgaz kullanımına yönelik esaslar belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Toplam ödenecek tutar faturada "0" olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek.

Tüketim bedeli de faturadan düşecek

Ayrıca, deprem bölgesindeki abonelerin ilk faturalarındaki 30 günlük kısım da bakanlık bütçesinden karşılanacak. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek. 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemdeki indirime konu edilemeyecek. Her iki indirimden kartlı sayaç kullanıcısı aboneler de yararlanacak. Abonelerin bir aylık tüketimi tespit edilecek ve bir sonraki ay o miktarda doğalgaz vatandaşların kartlarına yüklenecek.

'40 milyar lira vatandaşın cebine kalacak'





EPDK Başkanı Mustafa Yılma,, ücretsiz doğal gaz uygulamasından 19,7 milyon abonenin yararlanacağını duyurdu.