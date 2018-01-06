Ücretsiz kaplıca müjdesi!

Yapılan muayeneler sonrasında kaplıca tedavisine gönderilen dar gelirli ve işsiz hastaların yararlandığı ücretsiz kaplıca tesis sayısı yeni yıl itibarıyla artırıldı.

SAYI 254'E ÇIKTI

Geçen sene 240 tesis, Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanan fizik tedavi hastalarına hizmet veririken Ocak ayı itibariyle tesis sayısı 254’e yükseldi.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Sağlık Bakanlığı’ndan işletme izni almış Yozgat’tan Yalova’ya, Bursa’dan Kahramanmaraş’a, Afyonkarahisar’dan Kırşehir’ekadar ülkenin dört bir yanında hizmet veren 254 kaplıca tesisinin kapısı işsiz hastaların tedavisine ücretsiz olarak açıldı.

254 tesiste dar gelirlilere ücretsiz kaplıca hizmeti verilecek.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tedavi bedelinin devlet tarafından ödendiği kaplıcalarla ilgili bir duyuru yayınlayıp kaplıca listesini güncelledi.

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Yapılan açıklamada, "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığı’nca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller devlet tarafından karşılanmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri kurumumuzca ödenmektedir." ifadeleri yer aldı.

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