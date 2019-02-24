Uçtan uca destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ithal ara malı bağımlılığının azaltılmasına yönelik yoğun çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Bu bağımlılığın kurdaki dalgalanma sebebiyle sanayicinin direncini kırdığını söyleyen Varank, “Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz” diye konuştu.

Kocaeli Sanayi Odası'nda katıldığı istişare toplantısında konuşan Varank, “Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarılara taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız” dedi. Yerlileştirme konusunun Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Sanayi Bakanı, “Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz” dedi.

SONUÇ ODAKLI BİR ANLAYIŞ

Ekonomik bağımsızlık adına, enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelini yukarıya taşımak çalıştıklarını aktaran Varank, desteklerini uçtan uca ve sonuç odaklı tasarladıklarını dile getirdi. Bu alanda atılacak olan adımlarda herkese sorumluluk düştüğünü de vurgulayan Varank, yerli katma değer konusunda hassasiyet gerektiğini belirtti.

“Siz işin hem arz hem de talep tarafındasınız” sözleriyle sanayicilere de seslenen Mustafa Varank, hem yerli ürünü üreten hem bu malı kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Varank, sonunda Türk sanayiinin kazançlı çıkmasını istediklerini aktardı ve şöyle devam etti: “Bahsettiğim programın yanında başka bir husus daha gündemimizde; kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik edeceğiz. Biliyorsunuz ortada bir mevzuat var fakat maalesef aksayan yönler söz konusu. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz.”

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TÜM DESTEKLER EMRİNİZE AMADE

Yatırım ve üretim yapmak isteyenleri her zaman desteklediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı, üretimin yanı sıra ar-ge’yi de desteklediklerini dile getirdi. Ülkelerin rekabet gücünün yenilikçilikle arttığına dikkat çeken Mustafa Varank sözlerini şöyle sürdürdü: “Her zaman yanınızda olan bir kamu iradesi, bir hükümetiniz var. Tüm desteklerimiz, emrinize amade. Üretime yönelik desteklerimizin yanı sıra, ar-ge’yi de destekliyoruz. KOBİ’lerin de ekonomide daha aktif rol almasını sağladık.”

KOCAELİNİN GELİRİ YÜZDE 1400 ARTTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 17 sene önce Kocaeli’nin ihracatının, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 3,5’ine denk geldiğini, geçen sene itibarıyla bu rakamın yüzde 9’a çıktığını söyledi. Bakan Varank, 14 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Kocaeli’nin Türkiye’de ikinci sırada yer aldığını aktararak, 2001 yılında 9 milyar lira olan Kocaeli’nin milli gelirinin yüzde bin 400 artışla 120 milyar liraya ulaştığını kaydetti.