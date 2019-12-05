Üçü daha yüzde 1’in altına çekti

Merkez Bankası’nın faizleri kademeli olarak düşürmesi bankaların elini rahatlattı. Konut kredisi faizleri 3.5 ay gibi kısa bir sürede yüzde 2’lerden yüzde 1’in altına çekildi. Merkez Bankası’nın hamlelerinin hemen ardından arka arkaya konut kredi maliyetlerini yüzde 1’in altına çektiğini duyuran Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’a Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, Türkiye Finans, ING Türkiye ve TEB katıldı. Bu halkaya son eşlik eden bankalar ise Akbank Alternatifbank ve Yapı Kredi oldu. Böylece vatandaşa yüzde 1’in altında vade oranıyla konut kredisi kullandıran banka sayısı 12’ye çıkmış oldu.

TÜM VADELERDE ORAN DÜŞTÜ

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde %0,99’a indirdi. Yapı Kredi Bankası’nın konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

Alternatif Bank ise oranları düşüren bankalar arasında yer aldı. Bankanın konut kredisinden yararlanmak isteyenler, esnek ödeme planı ve 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,98 faiz oranıyla konut kredisi kullanabilecek.

GÖZLER 12 ARALIK’TA

Sürece diğer özel bankaların da dahil olması bekleniyor. Uzmanlar, Merkez Bankası’nın 12 Aralık’ta yapacağı toplantıdan da yeni bir faiz indirim kararının çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Müteahhitler de daha fazla bankanın konut kredilerinde vade farkını yüzde 1’in altına çekmesiyle gayrimenkul sektörünün hareketleneceğini dile getiriyor. Konut kredilerinde vade farkının yüzde 0,99’a inmesiyle birlikte vatandaşın faize ödediği rakam da 3 ay öncesine göre her 100 bin lirada 10 yıl vadede 93 bin lira azaldı.