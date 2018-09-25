Uçuş testleri tamamlandı

Turhan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacağını, söz konusu havalimanında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

Cahit Turhan

SİSLİ HAVADA BİLE GÜVENLİ İNİŞ

Havalimanının dört fazda tamamlanacağını anımsatan Turhan, 1. fazında açılacak bütün pistlere kurulan 4 ILS sisteminin, laboratuvar imkanlarına sahip Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait uçuş kontrol uçağıyla yapılan testlerinin tamamlandığını vurguladı. Söz konusu sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda havada sis, bulut ve yağmurdan dolayı görüş mesafesinin kısıtlı olduğu veya hiç bulunmadığı durumlarda dahi pilotlara güvenli bir şekilde yaklaşma ve iniş imkanı sağlanacağına işaret eden Turhan, havalimanının DHMİ sorumluluğundaki tüm seyrüsefer yardımcı, radar ve haberleşme sistemlerinin de hizmete hazır durumda olduğunu kaydetti.