Ekonomi Uçuş testleri tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uçuş testleri tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra indiği hava şartlarında dahi uçakların sorunsuz iniş yapabilmelerini sağlayacak ILS sisteminin uçuş kontrol testlerinin tamamlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TEKNOFEST'e katılan ziyaretçiler havalimanında bitmek üzere olan çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu.
TEKNOFEST'e katılan ziyaretçiler havalimanında bitmek üzere olan çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu.

Turhan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacağını, söz konusu havalimanında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

Cahit Turhan

SİSLİ HAVADA BİLE GÜVENLİ İNİŞ

Havalimanının dört fazda tamamlanacağını anımsatan Turhan, 1. fazında açılacak bütün pistlere kurulan 4 ILS sisteminin, laboratuvar imkanlarına sahip Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait uçuş kontrol uçağıyla yapılan testlerinin tamamlandığını vurguladı. Söz konusu sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda havada sis, bulut ve yağmurdan dolayı görüş mesafesinin kısıtlı olduğu veya hiç bulunmadığı durumlarda dahi pilotlara güvenli bir şekilde yaklaşma ve iniş imkanı sağlanacağına işaret eden Turhan, havalimanının DHMİ sorumluluğundaki tüm seyrüsefer yardımcı, radar ve haberleşme sistemlerinin de hizmete hazır durumda olduğunu kaydetti.

  • İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim’i bekliyor
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçuş kontrol testleri tamamlandı. Testlerden başarılı şekilde geçen ‘ILS sistemi’ sayesinde görüş mesafesinin sıfıra indiği hava şartlarında dahi uçaklar sorunsuz iniş yapabilecek.
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