Rus turist Türkiye'ye gelebilmek için tüm engelleri aştı: İki günde dört uçakla Alanya'ya vardı

Türkiye’de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı Türkiye’ye sorunsuz-sorgusuz giriş yapabiliyor. Ancak bu kişiler, koronavirüs nedeniyle Rusya ile Türkiye arasında henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için, Belarus üzerinden Türkiye’ye gitmek zorunda kalıyor.

İş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya’dan çıkış izin belgesi alan bazı kişiler ise önce Belarus’taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırıyor, ardından oradan Türkiye’ye uçarak tatile gidebiliyor.

Rusların Türkiye tutkusu engel tanımıyor.

"Sınırlar kapalı ama Türkiye'de çok fazla Rus var. Bu nasıl mümkün?"

Zen.Yandex sitesi "Sınırlar kapalı ama Türkiye'de çok fazla Rus var. Bu nasıl mümkün?" başlıklı haberle konuya bir kez daha dikkat çekti.

Site, koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağının sürdüğü bu günlerde, Rusya vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapmalarını mümkün kılan iki popüler yol olduğuna işaret etti.

İnga David Leonardovna ise tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen Rusya'dan Antalya'ya geldi.

Türkiye'de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı bulunduğu belirtilen haberde, bu kişilerin Türkiye'ye sorunsuz-sorgusuz giriş yapabildikleri hatırlatıldı. Ancak bu kişilerin, Rusya ile Türkiye arasında henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için, Belarus üzerinden Türkiye'ye gitmek zorunda olduklarına işaret edildi.

İş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya'dan çıkış izin belgesi alan bazı kişilerin ise önce Belarus'taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırdıkları, ardından oradan Türkiye'ye uçarak tatile gittikleri belirtiliyor.

EKONOMİ Rus turist için Türkiye'den resmi teyit bekleniyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Bunu yasaklayamayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye uçuşlarına izin veren Belarus üzerinden Rus turistlerin Türkiye'ye gitme ihtimalini soran bir gazeteciye, “bunu yasaklayamayacakları” yanıtını vermişti.

Rusların Türkiye tutkusu fedakarlık yaptırıyor

Geçen yıl Rusya’dan 7 milyondan fazla turist ağırlayan Türkiye sahilleri Rus turistleri hasretle beklerken, Ruslar da tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen Akdeniz’in sıcak sularına ulaşabilmek için uğraşıyor.

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İçlerinden bazılarının öyküleri ise, yaşadıkları Türk şehirlerinde, kasabalarında “fahri hemşerilik beratı” hak edecek kadar etkileyici.

EKONOMİ 6 milyondan fazla Rus turist bekleniyor

Bunlardan biri İnga David Leonardovna…

10 yıl kadar önce Rusya’nın Perm şehrinden Türkiye’ye gelip, aşık olduğu Alanya’da eşiyle birlikte bir ev satın alan Leonardovna, başarılı bir kozmetolog.

İnternette araştırdığımız öyküsünden, Perm ile Alanya arasında iş ile tatil arasında ikili bir hayat yaşadığı sonucunu çıkardığımız İnga Leonardovna, bu yıl hemen herkesin pes edip “Türkiyesiz bir yaz” fikrine mecburen kendini alıştırmaya çalıştığı bir dönemde pes etmemiş.

Yandex.Zen sitesinde, Rusların “engelleri aşarak” Türkiye sahillerine ulaşma öykülerinin anlatıldığı bir yazıda, İnga David Leonardovna’nın iki günde dört uçak değiştirip Uralllar’daki Perm şehrinden Alanya Gazipaşa Havaalanı’na varış öyküsü dikkati çekiyor.

Leonardovna, iki güne sığan dört uçuşun biniş kartlarını alt alta koyaral Facebook sayfasında paylaşmış.

10 yıl kadar önce Rusya’nın Perm şehrinden Türkiye’ye gelip, aşık olduğu Alanya’da eşiyle birlikte bir ev satın alan Leonardovna, başarılı bir kozmetolog.

Önce Perm’den Moskova’ya Aeroflot ile uçmuş.

Buradan ikinci uçakla, yine Aeroflot seferiyle Moskova’dan Belarus’un başkenti Minsk’e gelmiş.

Ertesi sabah erken saatte bu kez Minsk’ten Belavia seferiyle İstanbul Havaalanı’na inmiş.

Oradan Anadolu yakasına geçmiş, Sabiha Gökşen’den akşam kalkan Alanya Gazipaşa uçağıyla “sevgilim” dediği Alanya’ya, evine varmış. Bu uzun yolculuğun en çok merak edilen tarafı, maliyeti ise açıklanmadı.

Bu macerasını dostlarıyla biniş kartlarını yayınlayarak paylaşan İnga David Leonardovna, altına da şu mesajı yazmış:

"Если очень хочешь!!!!! 4 самолёт-не самолёт!!! Долгая дорога к дому!!! Невозможное - возможно!!!! Я в Турции!!! Пермь - Москва. Москва - Минск. Минск - Стамбул. Стамбул - Аланья. Газипаша! Hoş geldeniz!!!!”

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“Eğer çok istersen!!! 4 uçak- uçak değil!!! Eve uzun yol!! İmkansız mümkündür!! Türkiye’deyim!! Perm-Moskova. Moskova-Minsk. Minsk-İstanbul. İstanbul-Alanya. Hoş geldiniz!!!!”

Uçuş yasağı 1 Ağustos'a uzaltıldı

Rusya mart sonundan bu yana sınırlarını kapatıp tarifeli uçuşları durdurdu. Yapılan az sayıda seferle ülkeden sadece, yabancıların, ikinci pasaport sahiplerinin, bir başka ülkede oturma izni olanların ve sağlık-eğitim gibi istisnai nedeni olanların çıkmasına izin veriliyor.

Yurt dışı uçuş yasağı 1 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

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FOTOĞRAF 8 Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan yurt dışı seyahat yasağı bugün itibarıyla kaldırıldı. Turizm kenti Antalya'ya ilk yurt dışı uçak seferi ise Almanya'dan oldu. Özel bir havayolu tarafından düzenlenen 6 seferin ilki Münih'ten, ikincisi ise Düsseldorf'tan gerçekleştirildi. Münih'ten gelen uçak saat 11.40'ta havalimanına iniş yaparken Düsseldorf'tan gelen uçak ise 12.20'de indi. İlk iki seferde çoğunluğu gurbetçi toplam 200 yolcu, havalimanında detaylı sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcular havalimanı dış hatlar terminalinin 113 numaralı kapısından tek tek içeri alındı. Ağızlarında maskeyle havalimanına giriş yapan yolcular, pasaport kontrolü öncesinde sağlık ekipleri tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Fiziki mesafe kurallarının uygulandığı sağlık taramasında yolculara, iki termal kameradan geçtikten sonra 14 gün karantinada kalacaklarına dair form imzalattırılıyor. Almanya'da tüm kontrolden geçtikten sonra uçakla seyahat sırasında koronavirüs vakası görülen yolcuya ise uçak kabin ekibi tarafından müdahale ediliyor. Yolcu uçağın en arkasında bu türden olaylar için ayrılan, etrafı boşaltılmış koltuğa alınıp orada izleniyor. Havalimanına iniş yapıldığında kapı açılmadan önce yer hizmetlerine bilgi verilerek koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu aprondan ambulansla hastaneye sevk ediliyor. Gurbetçi olduğunu anlatan Ali Öztürk, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. 4 aydır Türkiye'ye gelmek için beklediklerini anlatan Öztürk, sağlık için detaylı kontrole katlanmak zorunda olduklarını söyledi. Hanife Öztürk ise detaylı muayenenin uzun sürdüğünü, ancak sağlık için bu uygulamaya razı olduklarını ifade etti. Seyahat kısıtlaması sonrası ilk uçuş: Turistler akın etti Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar esnetilmişti. Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya'dan gerçekleştirildi. Yolcular, detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra pasaport kontrolüne alındı.

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FOTOĞRAF 11 Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışına ulaşımın durdurulmasının ardından, Kaş ilçesinde tatilde bulunan turistler ilçeden ayrılamadı. Uyarılara uyan 4 ülkeden 5 turist konakladıkları kampta kalmayı sürdürüyor. Kaş’a bir buçuk ay önce tatile gelen turistler, tatil planı yaptıkları süre çoktan dolmasına rağmen korona virüsten korunmak amacıyla konakladıkları kampta yaşamaya başladı. Salgın nedeniyle memleketlerine dönemeyen 2 Fransız ile 1 Faslı, Cezayirli ve Kolombiyalı turistin kampta konaklama ücreti ödemediği, kampta günlük rutin işlere yardımcı olan misafirlerin oruç tuttuğu, resim yaptığı, çiçek diktiği, temizlik yaptığı ve müzik ile uğraştığı öğrenildi. Kaş-Kalkan D-400 kara yolu üzerinde denize sıfır ve ağaçların arasında yer alan kampta kalan gezginler, süreç normalleşene kadar başka bir yere ayrılmayı düşünmediklerini söyledi. Kamptaki turistlerden Cezayirli Dhia el hak Daamouche (23), bir yıldır Türkiye’de olduğunu belirterek, “Kampa sırt çantalı gezgin olarak geldim ancak korona virüs dolayısıyla kaldım. Burada Fransa, Kolombiya ve Fas’tan insanlar tanıdım. Arkadaşlarla sıkılıyorduk ve işletme sahibine yardım etmeye karar verdik. Bir buçuk aydır buradayım, burayı çok seviyorum. Müslümanım, burada arkadaşlarla beraber iftar yapıyoruz Allah’a şükür” dedi. Korona vakası görülmedi <br> <br> Fransız Lena Bonnin (19), “Buraya 12 Mart’ta geldim. Sokağa çıkma kısıtlaması beni de kapsadı ancak kalacak çok güzel bir çevre ve arkadaşlık vardı. Türk kültürünü çok sevdim. Burada kendimi güvende hissediyorum, çünkü market ve birçok yerde kontrol var. İnsanlar dostane ve Kaş’ta korona vakası görülmedi. Sanırım burada biraz daha kalacağım, çünkü burası çok güvenli bir yer” diye konuştu. Fransız Laura Sierzputowski (30), erkek arkadaşı Kolombiyalı Jonathan David Rodrguez Giraldo ile Türkiye’de seyahat ederken, salgın öncesinde Kaş’a geldiklerini aktararak, “Fransa ve Kolombiya’da geçene kadar korona virüs vakası görülmeyen bu küçük ilçede kalmaya karar verdik. Biz ressamız, duvarları boyayıp resimler yapıyoruz, iyi vakit geçiyoruz. Burada kendimizi pandemi altında hissetmiyoruz. Hava, manzara ve insanlar çok güzel. İyi ki burada kalmada karar vermişiz” şeklinde konuştu. Evde ve güvende <br> <br> Gezginlerden Faslı Oussama Gaidar (25) da Gazipaşa ve Fethiye‘yi gezip Kaş’a geldiğini anlatarak, “Virüs dolayısıyla burada kaldım. Fransa, İngiltere, Kolombiya, Türkiye’den insanlar tanıdım ve burada kendimi evde hissettim. Müslümanım, kampta hep beraber iftar hazırlıyoruz. Burada kendimi güvende hissediyorum. Evde ve güvende. Türkiye‘ye aşığım diyebilirim” diyerek duygularını dile getirdi. İşletme sahibi Can Kahvecioğlu ise kampta herkesin çok mutlu olduğunu ve alandan dışarı çıkmadığını vurgulayarak, “Bag backer dediğimiz gezgin turistler bahar dönemi kampımızda konakladı. Yollarına devam edeceklerdi ancak bütün dünyada ve ülkedeki korona virüs gelişmeleri üzerine geri dönemeyeceklerini anladılar. Panik yaşadılar, sonra karşılıklı konuşarak burada kalmayı tercih ettiler. Bir süre geçince aile formatına girdik. Kendilerini dostlarımız olarak kabul ettik. Yaklaşık bir buçuk aydır beraberiz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Kamp alanından çıkmıyorlar. Burada bizimle beraber yaşıyorlar, herkes çok mutlu” ifadelerini kullandı. Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar Antalya'nın Kaş ilçesine bir buçuk ay önce tatile gelen turistler, tatil planı yaptıkları süre çoktan dolmasına rağmen korona virüsten korunmak amacıyla konakladıkları kampta yaşamaya başladı. Konaklama ücreti ödemeyen turistler, günlük işleri yardımcı olarak pandemi dönemin geçmesini ve uçuşların açılmasını bekliyor.

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FOTOĞRAF 12 Mangiarotti, kendisine çizdiği rota çerçevesinde Balkan ülkelerini ziyaret ettikten sonra turunun ikinci durağı olan İstanbul'a geldi. Bir süre İstanbul'da kalan 44 yaşındaki Mangiarotti, Kovid-19 tedbirleri alınmaya başlanınca Gülümseyen karavan ismini verdiği aracıyla Fethiye'ye ulaştı. Mangiarotti, doğa ve tarihine hayran kaldığı ilçede kendini karantinaya almaya karar verdi. İnsanlardan uzak tek başına yaşayan Mangiarotti'ye Fethiye Belediyesi ekiplerince de erzak yardımı yapılıyor. Çok güzel bir karantina <br> <br> Mangiarotti, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının yayılmasıyla, hareket etmekte zorlandığını, böylece gittiği bölgeleri daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. İran, Suudi Arabistan, Afrika oradan da Arjantin'e gitmeyi düşündüğünü aktaran Mangiarotti, şöyle konuştu: Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Sınırlamalar gelince buraya dönmek istedim. Buranın doğası çok iyi, yaşam kolay. Şu anda bu güzel tarihi alanda kendimi karantinaya aldım. Çok güzel bir karantina... Aslında sınırlamalar gelince kalmak için Fethiye'yi bilinçli olarak tercih ettim. Yaklaşık 50 gündür insanlarla temasta bulunmuyorum. Şu anda istediğim zaman doğadayım, denize girebiliyorum. Burada olmak çok güzel... Buradaki insanlar çok sakin ve misafirperver. Hepsinin doğasında bir kibarlık ve yardımseverlik var. Şu anda Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Artık Türkiye denilince aklıma ilk olarak insanları gelecek. Mangiarotti, tedbirler kalktıktan sonra planladığı yeni rotalara doğru yol alacağını ifade etti. İtalyan turist kendisini Fethiye'de karantinaya almanın keyfini yaşıyor İtalyan turist kendisini Fethiye'de karantinaya almanın keyfini yaşıyor İtalyan turist kendisini Fethiye'de karantinaya almanın keyfini yaşıyor İtalyan turist kendisini Fethiye'de karantinaya almanın keyfini yaşıyor İtalyan turist kendisini Fethiye'de karantinaya almanın keyfini yaşıyor İtalyan turist kendisini Fethiye'de karantinaya almanın keyfini yaşıyor İtalyan turist Stefano Mangiarotti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırların kapanmasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini karavanında karantinaya aldı. BiP'te paylaş

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