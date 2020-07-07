Uçuş yasağı günlerinde Ruslar Türkiye’ye nasıl geliyor? Rus turist Türkiye'ye gelebilmek için tüm engelleri aştı: 2 günde 4 uçakla Alanya'ya vardı
Rus turist Türkiye'ye gelebilmek için tüm engelleri aştı: İki günde dört uçakla Alanya'ya vardı
Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasaklarının 1 Ağustos’a kadar uzatıldığı Rusya’da istisnalar hariç Rusya vatandaşları uluslararası uçuşlarını gerçekleştiremiyor. İnga David Leonardovna ise tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen bunu aşabilen Rus vatandaşları arasında. 10 yıl önce Rusya’nın Perm şehrinden Türkiye’ye gelip, aşık olduğu Alanya’da eşiyle birlikte bir ev satın alan Leonardovna, koronavirüs döneminde Türkiye’ye geliş hikayesini anlattı.
Türkiye’de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı Türkiye’ye sorunsuz-sorgusuz giriş yapabiliyor. Ancak bu kişiler, koronavirüs nedeniyle Rusya ile Türkiye arasında henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için, Belarus üzerinden Türkiye’ye gitmek zorunda kalıyor.
İş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya’dan çıkış izin belgesi alan bazı kişiler ise önce Belarus’taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırıyor, ardından oradan Türkiye’ye uçarak tatile gidebiliyor.
"Sınırlar kapalı ama Türkiye'de çok fazla Rus var. Bu nasıl mümkün?"
Zen.Yandex sitesi "Sınırlar kapalı ama Türkiye'de çok fazla Rus var. Bu nasıl mümkün?" başlıklı haberle konuya bir kez daha dikkat çekti.
Site, koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağının sürdüğü bu günlerde, Rusya vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapmalarını mümkün kılan iki popüler yol olduğuna işaret etti.
Türkiye'de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı bulunduğu belirtilen haberde, bu kişilerin Türkiye'ye sorunsuz-sorgusuz giriş yapabildikleri hatırlatıldı. Ancak bu kişilerin, Rusya ile Türkiye arasında henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için, Belarus üzerinden Türkiye'ye gitmek zorunda olduklarına işaret edildi.
İş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya'dan çıkış izin belgesi alan bazı kişilerin ise önce Belarus'taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırdıkları, ardından oradan Türkiye'ye uçarak tatile gittikleri belirtiliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Bunu yasaklayamayız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye uçuşlarına izin veren Belarus üzerinden Rus turistlerin Türkiye'ye gitme ihtimalini soran bir gazeteciye, “bunu yasaklayamayacakları” yanıtını vermişti.
Rusların Türkiye tutkusu fedakarlık yaptırıyor
Geçen yıl Rusya’dan 7 milyondan fazla turist ağırlayan Türkiye sahilleri Rus turistleri hasretle beklerken, Ruslar da tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen Akdeniz’in sıcak sularına ulaşabilmek için uğraşıyor.
REKLAM
İçlerinden bazılarının öyküleri ise, yaşadıkları Türk şehirlerinde, kasabalarında “fahri hemşerilik beratı” hak edecek kadar etkileyici.
Bunlardan biri İnga David Leonardovna…
10 yıl kadar önce Rusya’nın Perm şehrinden Türkiye’ye gelip, aşık olduğu Alanya’da eşiyle birlikte bir ev satın alan Leonardovna, başarılı bir kozmetolog.
İnternette araştırdığımız öyküsünden, Perm ile Alanya arasında iş ile tatil arasında ikili bir hayat yaşadığı sonucunu çıkardığımız İnga Leonardovna, bu yıl hemen herkesin pes edip “Türkiyesiz bir yaz” fikrine mecburen kendini alıştırmaya çalıştığı bir dönemde pes etmemiş.
Yandex.Zen sitesinde, Rusların “engelleri aşarak” Türkiye sahillerine ulaşma öykülerinin anlatıldığı bir yazıda, İnga David Leonardovna’nın iki günde dört uçak değiştirip Uralllar’daki Perm şehrinden Alanya Gazipaşa Havaalanı’na varış öyküsü dikkati çekiyor.
Leonardovna, iki güne sığan dört uçuşun biniş kartlarını alt alta koyaral Facebook sayfasında paylaşmış.
Önce Perm’den Moskova’ya Aeroflot ile uçmuş.
Buradan ikinci uçakla, yine Aeroflot seferiyle Moskova’dan Belarus’un başkenti Minsk’e gelmiş.
Ertesi sabah erken saatte bu kez Minsk’ten Belavia seferiyle İstanbul Havaalanı’na inmiş.
Oradan Anadolu yakasına geçmiş, Sabiha Gökşen’den akşam kalkan Alanya Gazipaşa uçağıyla “sevgilim” dediği Alanya’ya, evine varmış. Bu uzun yolculuğun en çok merak edilen tarafı, maliyeti ise açıklanmadı.
Bu macerasını dostlarıyla biniş kartlarını yayınlayarak paylaşan İnga David Leonardovna, altına da şu mesajı yazmış:
"Если очень хочешь!!!!! 4 самолёт-не самолёт!!! Долгая дорога к дому!!! Невозможное - возможно!!!! Я в Турции!!! Пермь - Москва. Москва - Минск. Минск - Стамбул. Стамбул - Аланья. Газипаша! Hoş geldeniz!!!!”
REKLAM
“Eğer çok istersen!!! 4 uçak- uçak değil!!! Eve uzun yol!! İmkansız mümkündür!! Türkiye’deyim!! Perm-Moskova. Moskova-Minsk. Minsk-İstanbul. İstanbul-Alanya. Hoş geldiniz!!!!”
Uçuş yasağı 1 Ağustos'a uzaltıldı
Rusya mart sonundan bu yana sınırlarını kapatıp tarifeli uçuşları durdurdu. Yapılan az sayıda seferle ülkeden sadece, yabancıların, ikinci pasaport sahiplerinin, bir başka ülkede oturma izni olanların ve sağlık-eğitim gibi istisnai nedeni olanların çıkmasına izin veriliyor.
Yurt dışı uçuş yasağı 1 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.