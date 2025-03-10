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Uçuşu olanlar dikkat: THY'nin bugün yapılacak bazı Almanya seferleri iptal edildi

Uçuşu olanlar dikkat: THY'nin bugün yapılacak bazı Almanya seferleri iptal edildi

10:2410/03/2025, Pazartesi
AA
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THY'nin bugün yapılacak bazı Almanya seferleri iptal edildi.
THY'nin bugün yapılacak bazı Almanya seferleri iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya bugün için planlanan bazı seferlerinin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün yapılacak havalimanı yer personeli grevi nedeniyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY'nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.


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