Ekonomi Soğanın fiyatı artmaz ise çöpe gidecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ucuz diye satılmayan soğanlar çöpe gidecek!

Soğanın fiyatı artmaz ise çöpe gidecek!

Yıl başında hastalık yüzünden mahsulün yarısının çöpe gitmesi üzerine fiyatları bir ara 5 TL'nin üzerine çıkarak kısa süreli kriz oluşturan soğan bu sefer de düşük fiyatla gündeme geldi. Fiyatların çok düşük olmasından kaynaklı bekletilen ürünler filizlenmeye başlarken, birkaç gün içinde satışa çıkarılmaması halinde ise çöpe gideceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Fiyatların artması için bekletilen soğanlar filizlenmeye başladı.
Fiyatların artması için bekletilen soğanlar filizlenmeye başladı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde çiftçilerin, fiyatlarının düşük olması nedeniyle satmayıp beklettikleri soğanlar filizlenmeye başladı.

Yüksek maliyet dolayısıyla zarar ettiklerini kaydeden çiftçiler, yetkililerden yardım bekliyor.

Şenyuva köyü sakinleri, soğan fiyatlarının düşmesi nedeniyle ektikleri ürünleri bekletmeye başladı.

FİYATLAR DÜŞÜK

Sadece 70 bin lira mazot parası verdiklerini kaydeden çiftçiler, ellerinden çıkarmamaları durumunda soğanların çöpe atılacağını söyledi. Çiftçilerden Neytullah Abi, soğan fiyatlarının çok düşük olduğunu belirterek çiftçilerin ürün ekmeme durumuna geldiğini söyledi.

Çuvallarda bekletilen soğanlar filizlenmeye başladı.

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BİRKAÇ GÜNE SATILMAZ İSE ÇÖPE GİDECEK

Çetin Abi ise, kendilerinin her sene soğan ektiğini kaydederek, "Soğanları hiçbir zaman yüksek fiyatta vermedik. Birçok defa soğanlarımız torbalarda küflendi, hepsini çöpe attık. Bu sene de fiyatların yükselmesini bekliyoruz, gittikçe fiyatlar dahada düşüyor. Birkaç gün içinde satılmazsa hepsi çöpe gider. Yetkililer bir an önce buna bir çözüm bulmalı, çiftçiler artık bir ürün ekemiyor." dedi.

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