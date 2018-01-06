Ucuz uçak bileti bulmanın formülü

Uygun uçak bileti bulma yeteneğimizi geliştirirsek eğer, seyahat bütçesini hafifletip, tatil, eğlence ve aktiviteye daha çok bütçe ayırabiliriz. Okulların tatile girmesine az bir zaman kala ucuz uçak bileti nasıl bulunur? İşte ucuz bilet bulmanın yolları...

Seyahat tarihlerinizi esnek tutun

Uçak bileti fiyatları gidilecek döneme bağlı olarak değişiyor. Birçok kişi Sömestr, Kurban ve Şeker Bayramı gibi dönemlerde tatile çıkmayı tercih ediyor. Yine ülkemizde okulların tatil olduğu, en çok izinlerin kullanıldığı Ocak-Şubat / Haziran-Ağustos arasındaki dönemde yüksek talepten dolayı uçaklar dolu oluyor. Bu dönemlerde uçak biletlerinin daha yüksek olduğunu unutmayalım. Yani okulların tatile girdiği 19 Ocak'ta bilet almak yerine, 25 Ocak gibi bir tarihte bilet alırsanız kar edebilirsiniz.

REKLAM

Eğer uçuş tarihlerinizi bu dönemlerin başlangıç ve bitiş dönemlerine mecburen denk geliyorsa, büyük ihtimalle daha pahalı uçacaksınız anlamına geliyor. Bu tarihlerde seyahate çıkmanız kesinse sık sık kampanyaları ve uçak bileti fiyatlarını gözden geçirin. Ucuza uçmak için erkenden bilet almanız şart.

Hafta ortası bilet ucuz olur

Hafta ortası uçmak, hafta sonu uçmaya göre daha ucuz, çünkü bir çoğumuz hafta sonu bir yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Uzmanlar hafta ortası uçmanın %10 kadar tasarruf sağlayacağını söylüyor. En uygun bilet bulmak için bakacağımız gün çarşamba ve perşembe öğleden sonrası; bunu salı ve cumartesi günleri izliyor.

Uçak bileti satan internet sitelerine bakın

Havayolu firmalarının sayfalarına girip nereye uçacağınızı ve tarihleri tek tek gireceğimize bu işi bizim yerimize yapan uçak bileti arama motorlarını deneyin. Tüm uçak biletleri için en hesaplı karşılaştırmaları sunan uçak bileti arama motorları sık kullanılanlara eklemeniz gereken siteler olmalı. Buralarda ucuz uçak bileti bulabilirsiniz.

REKLAM

Uçak biletinizi erken alın

Çoğu havayolunda, en ucuz koltuklar satıldıktan sonra kalan koltuklar daha yüksek fiyatlara satılıyor. Özellikle yoğun seyahat dönemlerde, rezervasyonunuzu geç yaparsanız fazla ödeme yaparsınız. O nedenle uçak biletinizi birkaç ay önceden alın.

Alternatif havalimanlarına bakın

İstanbul'da oturuyorsanız, Atatürk Havalimanı yerine biletinizi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan alabilirsiniz. Bilet fiyatları bu iki havalimanı arasında neredeyse yarı yarıya oynuyor.

Havayollarının mail listelerine kaydolun

Havayolu şirketleri, promosyonlarını üyelerine gönderiyor. Bu nedenle tüm havayolu şirketlerinin mail listelerine kayıt olun. İlginizi çeken bir yere dair promosyonlu uçuşlar duyurulduğunda gecikmeden biletlerinizi alın.

Farklı havayollarından tek yön bilet bakın

Aynı havayolu şirketinden gidiş - dönüş bilet almak pahalı olabilir. Bir havayolu şirketinden gidiş, başka bir şirketten dönüş bileti almak daha ucuza gelebilir.

REKLAM

Mil biriktiren banka kartları kullanın

Bazı bankaların kredi kartlarında uçuş mili birikebiliyor. Alışverişle kazandığınız millerle, uçak biletiniz bedavaya gelebilir. Bu kredi kartları özellikle benzin ve giyim konusunda çok fazla mil kazandırabiliyor.