Ekonomi Ukrayna endişeli Türk Akımı ile stratejik konumumuz zarar görür
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ukrayna endişeli: Türk Akımı ile stratejik konumumuz zarar görür

Ukrayna endişeli: Türk Akımı ile stratejik konumumuz zarar görür

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın Üst Yöneticisi Kobolev, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinin hayata geçmesi halinde Ukrayna'nın, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki konumunu tümüyle yitirebileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı
Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın Üst Yöneticisi Andrey Kobolev, Ukraynalı Kanal 5'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğal gaz boru hattı sistemine Batılı şirketlerin çekilmesi gerektiğini belirtti.

Naftogaz'ın, doğal gaz sevkiyatından elde ettiği geliri yabancı yatırımlarla paylaşarak yatırımcılara daha cazip bir ortam yaratması gerektiğini anlatan Kobolev, "TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinin hayata geçmesi halinde Ukrayna, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki konumunu tümüyle yitirebilir. Bunun için Batılı ortaklarımızla çalışmamız gerekiyor." dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle ise yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

  • Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.
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