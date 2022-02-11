Ekonomi Ukrayna-Rusya gerilimi petrolü vurdu Son yedi yılın rekoru kırıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna-Rusya gerilimi petrolü vurdu: Son yedi yılın rekoru kırıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları ve ABD'den yapılan açıklamalar, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Artan tansiyonun ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösteren petrol fiyatı, son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna-Rusya gerilimi petrolü vurdu: Son yedi yılın rekoru kırıldı
Ukrayna-Rusya gerilimi petrolü vurdu: Son yedi yılın rekoru kırıldı

Brent petrolün varili, bugün saat 22.08 itibarıyla yüzde 3,5 artışla 94,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4 yükselişle 93,5 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

GERİLİM ARTIŞA NEDEN OLDU

Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu.

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ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Öte yandan altın fiyatları ise artan enflasyon endişelerinin ardından artış gösterdi.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı yüzde 1,33 artarak 1.860 dolar seviyesine yükseldi.

ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 7,5 artarak beklentileri geride bırakırken söz konusu yükseliş 1982'den bu yana en güçlü artışa işaret etmişti.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) martta 50 baz puan faiz artırma ihtimali artmıştı.

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