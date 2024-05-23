Ukrayna'ya ‘çelik’ kotası

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, demir-çelik ihracına ilişkin bilgilendirmede bulundu. TBMM Dışişleri Komisyonunda konuşan Dilemre, muhalefetin iddialarına yanıt verdi. Dilemre, "Ukrayna tarafını demir çelik ürünlerinde kota uygulamasına razı ettik. Bu çerçevede, Ukrayna'nın en büyük ihracat kalemlerinden demir-çelikte ön plana çıkan yassı madde ürünlerindeki Türkiye'nin 2023 yılında bütün dünyada ithalatı 5 milyon tondur, Biz Ukrayna'dan 120 bin ton gümrük vergisiz kota sağlamayı taahhüt ettik" dedi.