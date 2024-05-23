|
Ekonomi

Ukrayna'ya ‘çelik’ kotası

Uğur Duyan
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:52 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, demir-çelik ihracına ilişkin bilgilendirmede bulundu. TBMM Dışişleri Komisyonunda konuşan Dilemre, muhalefetin iddialarına yanıt verdi. Dilemre, "Ukrayna tarafını demir çelik ürünlerinde kota uygulamasına razı ettik. Bu çerçevede, Ukrayna'nın en büyük ihracat kalemlerinden demir-çelikte ön plana çıkan yassı madde ürünlerindeki Türkiye'nin 2023 yılında bütün dünyada ithalatı 5 milyon tondur, Biz Ukrayna'dan 120 bin ton gümrük vergisiz kota sağlamayı taahhüt ettik" dedi.

Hüsnü Dilemre

YENİ İMKÂNLAR VAR

Ukrayna, çelik üretiminde ürettiği malların çoğunluğunu kendi ülkesinde kullanmıyor. Kuzey Karadeniz ülkesiyle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülke arasında ticaret hacminin dengeli bir biçimde artırılmasını ve gümrük vergisi alanında avantajlar sağlanarak iş insanları için yeni iş birliği ve yatırım imkânları oluşturulmasını öngördü.




#Ticaret
#İthalat
#Çelik
#Ukrayna
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?