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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaşımda bayram seferberliği

Ulaşımda bayram seferberliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını anımsatarak, "Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık" dedi.

Haber Merkezi AA
Ramazan Bayramı süresince özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış göstermesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı süresince özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış göstermesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Ramazan Bayramı tatilinin bugün itibarıyla başladığını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Kara yolları başta olmak üzere, demir, deniz ve hava yollarında tüm önlemleri aldıklarını belirten Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında bugün ve 8-9 Haziran'da ilave yüksek hızlı tren (YHT) seferleri yapılacağını ifade etti.

Turhan, ilave YHT'lerin Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de hareket edeceğini aktararak, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de fazladan vagon eklendiğini dile getirdi.

İlave vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandığına işaret eden Turhan, demir yollarının bayrama hazır olduğunu kaydetti.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Hava ve deniz yollarında da ek seferlerin konulduğunu ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Turhan, tüm bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 60-70 artış göstermesini beklediklerini bildirdi.

Turhan, bayram trafiğinde yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

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  • "Bayram tatili süresince KGM sorumluluğu altındaki güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak. Hava ve yol şartları takip edilerek, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli tedbirler hızla alınacak. Yapım, bakım, onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yollar gözden geçirilerek, mümkün olan şeritlerin tamamı trafiğe açılacak. Amacımız, yol kusurlu kazaların önüne geçmek. Şu da bir gerçek ki trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum."

Turhan, vatandaşların yola çıkmadan önce yol durumu hakkında bilgi alması gerektiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız, KGM web sitesinde yer alan güzergah analizi programını kullanabilirler. Bu programla en uygun güzergah ve alternatif yolların yanı sıra kapalı ve çalışma yapılan yolları da öğrenebilirler. Ücretsiz Alo 159 hattından yol durumlarına ilişkin de bilgi alabilirler." dedi.

"KİMSENİN BAYRAMINI ACIYA DÖNÜŞTÜRMEYİN"

Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin bayram tatili süresince ücretsiz olacağını ifade eden Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar süreceğini söyledi.

Turhan, amaçlarının vatandaşın bölünmüş yollar, YHT'ler, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha da özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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