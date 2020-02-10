Ekonomi Ulaştırma Bakanlığından Marmaray açıklaması Zam kararı İBBde alındı
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması: Zam kararı İBB'de alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Marmaray
Marmaray

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır" denildi.

KARAR UKOME'DE ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da şehir içi toplu ulaşım ücret tarifelerinin, İBB Başkanı başkanlığında toplanan UKOME kararları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

  • Açıklamada, "İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul’da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray’da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği UKOME'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır" denildi.

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