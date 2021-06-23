Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbulun Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin yönelttiği, "İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken gemilerin neden Kanal İstanbul'u tercih edeceğine" ilişkin eleştirilere yanıt veren Karaismailoğlu, "Gemilerin sayıları ve boyutları artmaya başladı. 10 sene sonra Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesini bekliyoruz. Bu da gemilerin beklemesi demek. Bir geminin bekleme maliyeti yaklaşık 104 bin dolar. İşletmeler bu hesaplamaları yaparak Kanal İstanbul alternatifine yönlenecek." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı ​Bakan Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbulun Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Bakan Adil Karaismailoğlu, Habertürk canlı yayınında, muhalefet tarafından Kanal İstanbul projesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Her geçen gün kullanımı azalan gemilerin İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken, neden kanaldan ücretli olarak geçmeyi tercih edeceği sorusuna yanıt veren Karaismailoğlu, "Gemilerin sayısı düşmüyor. Gemi boyutları olabilecek en büyük boyuta geldi. Günümüzde 43 bin geminin geçtiği Boğaz'dan geçiş, önümüzdeki 10 yılda 78 binlere çıkacak. 78 bin geminin buradan geçmesi mümkün değil. 43 binde bile zorluk yaşıyoruz." dedi.

"Boğaz'ı İstanbul'a kazandırmamız gerek"

Geçtiğimiz günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında iki balıkçının transit gemi çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'nın İstanbul'a kazandırılması gerekiyor. Biz etkinliklere izin veremiyoruz gemi trafiğinden dolayı. İstanbul Boğazı'nda bunların yanında bir de şehir içi seferler var. 500 bin sefer yapılıyor. Tüm bunlar bir kargaşa yaratıyor." ifadelerini kullandı.

"İşletmeler daha fazla zarara uğramamak için Kanal İstanbul'u tercih edecek"

Samatya ve Zeytinburnu açıklarında yüzlerce geminin beklediğini ifade eden Bakan, "Kanal İstanbul'dan geçiş zorunlu olmayacak. Bu gemilerin bekleme maliyetleri var. Bir gemi, ortalama 34.5 saatlik bekleme için 104 bin dolar zarar uğruyor. Beklemek pahalı olacağı için işletmeler parasını verip geçecek. O yüzden Kanal İstanbul'u tercih edecekler. Alternatif bir su yolu olacak." şeklinde konuştu.

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