Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız

Türkiye’miz için hatta insanlık için çok kıymetli bir eserden bahsediyoruz. Bu bölgenin turizmi, tarımı ve sanayisi çok kıymetlidir. Ancak ulaşımın olmadığı yer gelişmede sıkıntı yaşar. Ulaşım varsa gelişim olur. Dolayısıyla biz köprümüzden sonra bölgemizin her alanda ayağa kalkacağını, lojistik merkezi olacağını, çok daha kıymetli işyerlerinin ve ihracatın yolunun açılacağını düşünüyoruz.