Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türksat 6A uydusunun uzaya fırlatılacağı tarihi açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki konuşmasında, yaptıkları hizmetleri anlattı. Yeni planlamalarla lider ve güçlü Türkiye'nin temelini inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve haberleşme alanında 1 trilyon 653 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını kaydetti.

Ulaştırma ve haberleşme alanındaki yatırımlarla 18 milyondan fazla vatandaşa iş imkanı sunduklarının altını çizen Karaismailoğlu, ülke üretimine 1 trilyon 139 milyar dolarlık katkıda bulunduklarını, gayrisafi yurt içi hasılaya katkılarının 548,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

"Karayollarındaki yatırımlarımızla ülkemize çağ atlattık"

Yarım asırdan fazla ihmal edilen demir yollarında reform başlattıklarını ve Türkiye'yi hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

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"Karayollarındaki yatırımlarımızla ülkemize çağ atlattık. Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye çıkardık. Son 20 yılda, araç sayısı 8 milyondan 26 milyona yükselmesine rağmen trafik sıkışıklığı çok daha az. 2003 öncesindeki toplam tünel uzunluğunu 14 kattan fazla artırarak 50 kilometreden 720 kilometreye çıkardık. 2003 yılından beri toplam 419 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık."

Haberleşmede çok güçlü bir altyapı tesisi kurduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, dijitalleşmeye hız kazandırdıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, "e-Devlet'i kullanan vatandaşlarımızın sayısı 60 milyonu aştı. Haberleşmede sektör büyüklüğümüzü yıllık bazda yüzde 41 daha artırarak 266 milyar liraya ulaştırdık. Mobil abone sayımız 91 milyona ulaştı. 4,5G hizmeti alan abone sayımız 83 milyonun üstünde. 2003 yılında 23 bin olan geniş bant abone sayısı bugün 91,3 milyon. Uydu haberleşme hizmetlerimiz dışa bağımlı olmadan, kesintisiz ve güvenle sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

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İletişim altyapısını geleceğe uygun biçimde kurmaya katkı sunacak TÜRKSAT 5A ve 5B'yi devreye aldıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "Uydularımız 3 kıtaya yayılan geniş bir coğrafyaya hizmet veriyor." dedi.

AA

Üç̧ tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin "denizci ülke" kimliğini yeniden inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek, Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını araladıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin AK Parti iktidarında dünyada havacılık sektöründe en hızlı gelişen ülke olduğunun altını çizdi.

Havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, bu alandaki düzenlemeler sayesinde dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme performansı gösterdiklerini ifade etti.

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TÜRKSAT 5B'yi fırlattıklarını ve 6 ay içinde hizmete aldıklarını anımsatan Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasını, Erzurum'da 2 bin 272 metrelik Pirinkayalar Tüneli'ni, Konya-Karaman Hızlı Tren hattını, Zonguldak-Kilimli Yolu ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı tünellerini milletin hizmetine sunduklarını aktardı.

Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometrelik Malkara Çanakkale Otoyolu'nu açtıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu projelerde yerli ve milli mühendislerimiz, işçilerimiz çalışıyor. Bizde ithal mühendis, danışman yok. Tokat Yeni Havalimanı'nı açtık. Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu'ya bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nun batı kesimindeki Phaselis Tüneli'ni hizmete açtık. Kırklareli ile Tekirdağ arasındaki ulaşım standardını artıran Pınarhisar ve Çakıllı Çevre yollarını hizmete sunduk. 100 metrekarelik düz alanın bulunmadığı bir yerde tam 3 milyon metrekarelik denize dolgu yaparak Rize-Artvin Havalimanı'nı inşa ettik. Bugüne kadar 500 bin vatandaşımız havalimanını kullandı."

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Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken yatırımları hayata geçirdiklerini, Kadıköy-Kartal-Kaynarca Raylı Sistem Hattı'nı Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağladıklarını kaydetti.

AA

"50 bin kilometrelik fiber altyapı çalışmamız devam ediyor"

2002 yılında 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 720 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç havalimanımızın inşası, 10 liman tesisimizin yapımı sürüyor. 50 bin kilometrelik fiber altyapı çalışmamız devam ediyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metromuzun imalatları bitti. 37,5 kilometrelik metromuzun Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını bitirdik. Pandeminin ilk günlerinde acil hastane ihtiyacımız olduğu anlarda hastane yolunu yapmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Devraldık ve bir ay içerisinde bitirdik. Hastanenin yolunu yapmayanlar, hastanenin metrosunu da yapmadılar ama biz metrosunu da yaparak bitiriyoruz yakında.

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Ankara'da AKM-Gar-Kızılay metrosunu, Tunceli'de Singeç Köprüsü ve bağlantılarını açıyoruz. Çukurova Havalimanı'nı bitiriyoruz, nisanda inşallah hizmete açacağız. Arkadaşlarımız Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattını yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar, yakında bitiriyoruz.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin yapmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de devraldık, bitiriyoruz. Onun da açılışı için Adana'ya gideceğiz. Yerli, milli trenimiz 10 bin kilometrelik testleri geçti, yakında sertifikasını aldığında yolculuğu işletmeye başlayacağız. Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi TÜRKSAT 6A'nın bütün yapım süreçleri Ankara'da devam ediyor."

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar verdikleri sözleri yerine getirdiklerini, milletin hayatı kolaylaşıp konforu arttıkça hizmet aşklarının da katlandığını ifade etti.

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Mega projelerin Türkiye'ye katkılarına ve sağladığı faydalara değinen Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde transit ve yük trafiğini İstanbul, Kocaeli, Sakarya şehir merkezlerinden uzaklaştırdık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü günde 130 bin araç kullanıyor. Günlük 60 bin aracın geçtiği, bugüne kadar 93 milyondan fazla aracın kullandığı Avrasya Tüneli olmasaydı İstanbul trafiği tamamen kilitlenecekti." diye konuştu.

Osmangazi Köprüsü'nü de içeren 426 kilometrelik otoyol sayesinde İstanbul-İzmir arasının 100 kilometre kısaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Günde ortalama 55 bin aracın geçtiği Osmangazi Köprüsü olmasaydı milletimiz saatler süren feribot yolculuğuna mahkum olacaktı. Akıllı ulaşım sistemleriyle donattığımız Ankara-Niğde otoyolu ile Edirne'den Urfa'ya otoyol ağımızı kesintisiz sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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Antalya Havalimanı'nda, devletten bir kuruş çıkmadan yapılacak 765 milyon avroluk yatırımı başlattıklarını aktaran Karaismailoğlu, 25 yıl işletme süresi karşılığında toplam 8 milyar 555 milyon avro kira alacaklarını, kira bedelinin yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon avronun 2022 yılı Mart ayında milletin kasasına girdiğini kaydetti.

"Toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'nın Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci olduğunu, Sabiha Gökçen Havalimanı'dan ise günlük 100 bin yolcu, 600 uçak kalktığını söyledi.

Yatırımların sonuçlarına da değinen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yatırımlar sayesinde sadece 2021 yılında yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik. Devlet aklıyla yaptığımız planlamalarımız ve altyapı çalışmalarımız sayesinde trafik kazaları yüzde 82 azaldı. Yatırımlarımızla her yıl 13 binden fazla vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile olduk. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin geleceği için 198 milyar dolarlık yatırımı planladık. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometreye çıkaracağız. Demir yolunda hızlı tren bağlantılı il sayımızı 8'den 52'ye çıkaracağız.

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Yıllık yolcu taşımacılığı 19,5 milyondan 270 milyona çıkacak. Yıllık yük taşımacılığı ise 38 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak. 13 bin 128 kilometre olan demir yolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye çıkartmayı planlıyoruz. Hava yolunda yolcu sayısını 344 milyona yükselteceğiz. Liman tesisi sayımızı 217'den 255’e yükselteceğiz. Fiber hat uzunluğu tüm ülke sathında yaygınlaşarak 1,5 milyon kilometreye ulaşacak."

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