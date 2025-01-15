Pazarlama alanına ilgi duyan ve kariyerleri öncesi bu alanda tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerin başvuru yapabileceği bizz@kampüs’te takımlar, proje hazırlık aşaması sonrası 50 takım arasına seçilebilmek için yarışacak.

Öğrencilerin verilen bilgileri birlikte, takım uyumu içinde değerlendirip, yenilikçi fikir geliştirme, fikirlerini en dikkat çekici şekilde sunma, ikna etme, planlama konularında tecrübe kazanacakları yarışmada dereceye girenler ise 15-16 Mayıs 2025’te yapılacak final organizasyonuyla belirlenecek. Yarışmada, ilk 3 sırayı elde edenler uzun dönem staj hakkında sahip olacak. Ayrıca birinciye 90 bin TL, ikinciye 80 bin TL ve üçüncüye de 70 bin TL olmak üzere toplam 240 bin TL para ödülü verilecek.