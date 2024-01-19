Ülker'den uluslararası birincilik

"ESG standartlarında önemli bir başarı elde etmek şirketimiz için yalnızca bir hedef değil; aynı zamanda önceliklerimiz doğrultusunda amacımızı şekillendiren, bizi dönüştüren bir yolculuk… Sadece çevresel etkimizi azaltmakla kalmayıp, dünya üzerindeki etkimizi yeniden tanımlıyoruz. Bu başarı aynı zamanda paydaşlarımıza karşı sürdürebilirlik taahhüdümüz için önemli bir kilometre taşı. Çevresel, sosyal ve yönetim performansımız ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ediyor. Ocak 2024* itibarıyla kendi kategorimizde dünya genelinde değerlendirilen 450’nin üzerindeki şirket arasında, Ülker en yüksek ESG performansını göstererek 1. sıraya yerleşti. Ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörler incelendiğinde, 108 şirket arasında da yine 1. sırada yer aldık. Dünya ve Türkiye’de gösterdiğimiz bu büyük başarıdan dolayı çok mutluyuz. Sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin odağında tutuyoruz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi, tüm karbon emisyonlarını ise 2050 yılına kadar azaltarak net sıfıra ulaşmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir ham madde tedarikini önemsiyor, buğday, fındık, kakao özelinde projeler üzerinde çalışıyoruz. Tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını belirleyerek ürünlerin yanı sıra, porsiyonları çeşitlendiriyor, inovatif ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen, mutlu ve verimli bir çalışma kültürünü sürdürmeyi hedefliyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken aynı zamanda yönetişim ve sosyal politikalarımızda da dünya standartlarını benimseyerek çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Geldiğimiz bu nokta ve aldığımız uluslararası birincilik, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oldu.