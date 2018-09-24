Ünlü markadan tepki çeken ayakkabı

Golden Goose tarafından üretilen ‘Superstar taped sneakers’ model ayakkabı İtalya’da 375 euro’ya, ABD’de ise 530 dolara (3339 TL) satılıyor.

Yıpranmış, kirlenmiş, bir bantla tutturulmuş görünümü verilen ayakkabının ABD’deki satış fiyatı sosyal medyada yayılınca büyük bir tartışma çıkardı.

'Fakirlikle dalga geçiyor'

Hürriyet'teki habere göre; Eskimiş görünümlü bir ayakkabının 530 dolara satılması bazı Twitter kullanıcıları tarafından “fakirlikle dalga geçmek” olarak yorumlandı.

Markadan açıklama yapılmadı

Golden Goose markası tartışmalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 2016’da da benzer şekilde eskimiş görünümlü bir ayakkabı modeli üreten ve tepki çeken markanın o dönemki savunması ise, yıpranmış görünümün modadaki en büyük trendlerden biri olduğu şeklindeydi. Ayrıca, modelde ABD’nin “Batı Yakası’ndaki kaykaycı kültüründen” ilham alınıdğı belirtilmişti.

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