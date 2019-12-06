Ural Karayolları filosunda

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yeni araçları hizmete alındı. Albayrak Holding bünyesinde üretim yapan Kademe’nin KDM Ural yol süpürme makinasının da olduğu 258 makine ve 133 ekipmanın teslim töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2019'da 148 milyon lira bedelle 258 makine ve 133 ekipman olmak üzere toplam 391 makine ve ekipmanı daha Karayolları'mıza kazandırdık" dedi.

Cahit Turhan

KARAYOLLARI ALTYAPIMIZ GELİŞİYOR

Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına dikkati çeken Turhan, "Her gün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca araç hareket halinde. Bir yandan Karayolları alt yapımızı geliştirirken, diğer yandan 365 gün kar demeden, kış demeden araçların güvenle yol almasını sağlıyoruz. Bugün hizmete aldığımız araç ve ekipmanlar içinde 97 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 kaya kamyonu, 18 üst yapılı kamyon, 9 yükleyici, 3 ekskavatör, 9 çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var" diye konuştu.

ARAÇ PARKI 13 BİNE DAYANDI

Turhan şunları kaydetti: "Bu kapsamda hem yollarımızı açacak hem de yollarımızın kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlayacak makineleri, Karayolları Genel Müdürlüğümüz bünyesine katıyoruz. 2019'da 148 milyon lira bedelle 258'i makine ve 133'ü de ekipman olmak üzere toplam 391 makine ve ekipmanı daha kara yollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde 97 kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 kaya kamyonu, 18 üst yapılı kamyon, 9 yükleyici, 3 ekskavatör, 9 çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan makine ve ekipmanların yüzde 66'sının yerli imalat olması çok önemli. Bunların da bedeli 98 milyon liradır. Son alımlarla Genel Müdürlüğümüz, 5 bini hareketli makine olmak üzere toplam 12 bin 822 makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldi."

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İHTİYACA GÖRE MOTOR GÜCÜ

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, envantere bu yıl dahil olan KDM Ural çekilir tip elevatörlü yol süpürme makinası hakkında bilgi aldı. KDM Ural serisi çekilir tip elevatörlü yol süpürme makinasının genel özellikleri şöyle:

* Ağır hizmet ve uzun mesafe yol süpürme için tasarlanmış. Otoban, şehirlerarası bölünmüş yollar, yol yapım şantiyeleri ve zorlu kullanım şartlarına uygun olarak dizayn edilmiş.

* Çöp hazne sınırı yoktur. Taşıyıcı aracın kasasını çöp haznesi olarak kullanır. Kasa kapasitesi ne kadar büyürse temizlenen mesafe uzar ve toplanan atık o oranda artar.

* Taşıyıcı araç kasası dolunca KDM Ural bu araçtan çıkarılıp ve gerekirse kasası boş 2. bir taşıyıcı araca takılıp süpürmeye kesintisiz devam edilir.

* İhtiyaç duyduğu gücü yardımcı motordan alır.

* 2 adet yan, 1 adet orta fırça bulunmaktadır. Fırçalar hidrolik motor ile tahrik edilir.

* Süpürme esnasında tozlanmayı önleyici sulama sistemi mevcuttur.

* Süpürülen çöpler hızı ayarlanabilir bir konveyör sistemi ile kasaya taşınmaktadır.