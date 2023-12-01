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Ekonomi

Üretici ile market arasındaki fiyat uçurumu olan altı ürün: Yüzde 548'lik fark oluştu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasımda bazı tarım ürünlerinin üretici ve market fiyatları arasında en fazla farkın yüzde 548,1 ile limonda görüldüğünü belirtti. Limondaki fiyat farkını yüzde 423,6 ile portakal, yüzde 359,1 ile mandalina, yüzde 305,4 ile kuru soğan, yüzde 265,3 ile marul ve yüzde 215,4 ile yeşil soğan takip etti.

10:28 - 1/12/2023 Friday
Güncelleme: 11:09 - 1/12/2023 Friday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bayraktar, yaptığı açıklamada, kasım ayında bazı tarım ürünlerinde üretici fiyatları ile market fiyatları arasında görülen değişimi ve değişimin nedenlerini değerlendirdi.

Kasımda üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 548,1 ile limonda görüldüğünü bildiren Bayraktar, "Limondaki fiyat farkını yüzde 423,6 ile portakal, yüzde 359,1 ile mandalina, yüzde 305,4 ile kuru soğan, yüzde 265,3 ile marul ve yüzde 215,4 ile yeşil soğan takip etti." ifadesini kullandı.


Bayraktar, limonun 6,5 kat, portakalın 5,2 kat, mandalinanın 4,6 kat, kuru soğanın 4,1 kat, marulun 3,7 kat ve yeşil soğanın 3,2 kat fazla fiyata satıldığına dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Üreticide 2 lira 10 kuruş olan limon 13 lira 61 kuruşa, 4 lira 50 kuruş olan portakal 23 lira 50 kuruşa, 4 lira 50 kuruş olan mandalina 20 lira 66 kuruşa, 3 lira 50 kuruş olan kuru soğan 14 lira 19 kuruşa, 5 lira 86 kuruş olan marul 21 lira 41 kuruşa, 7 lira 71 kuruş olan yeşil soğan 24 lira 33 kuruşa markette satıldı."


Markette fiyatı en fazla artan ürün salatalık


Kasımda (27 Ekim-27 Kasım) markette bir önceki aya kıyasla 37 ürünün 29'unda fiyatın arttığını, 6'sında gerilediğini, 2 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadığını belirten Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 69,2 ile salatalık olduğunu ifade etti.


Bayraktar, salatalıktaki fiyat artışını yüzde 62 ile kabak, yüzde 39,5 ile zeytinyağı, yüzde 38,5 ile Antep fıstığı, yüzde 31,5 ile yeşil soğanın takip ettiğini, markette fiyatı en çok düşen ürünün ise yüzde 17,2 ile limon olduğunu, bu ürünü yüzde 11,8 ile marul, yüzde 11,5 ile domates ve kırmızı mercimek, yüzde 2,5 ile elmanın izlediğini bildirdi.


Kasımda üreticide 29 ürünün 13'ünde fiyatın arttığını, 7'sinde gerilediğini, 9'unda ise fiyat değişimi olmadığını belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"Geçen ay üreticide 7 lira 71 kuruş olan marulun fiyatı yüzde 24,1 azalışla 5 lira 86 kuruşa düştü. Maruldaki fiyat düşüşünü yüzde 21,1 ile domates, yüzde 14,2 ile kuru fasulye, yüzde 11,2 ile kuru soğan ve yüzde 2,2 ile ıspanak izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 113,8 ile salatalıkta görüldü. Salatalıkta fiyat artışını yüzde 76,1 ile patlıcan, yüzde 54,8 ile kabak, yüzde 31,6 ile elma ve yüzde 25,1 ile zeytinyağı takip etti."


Fiyat değişimlerinin nedenleri


Bayraktar, üretici fiyat değişiminin nedenlerine ilişkin bilgi verirken, marul arzındaki dönemsel yoğunluğun, kuru fasulyede de talepteki azalışın fiyatlarda gerilemeye neden olduğunu belirtti.


Domateste rekolte artışı ve seralarda üretimin başlamasıyla arzın arttığını ve fiyatların gerilediğini belirten Bayraktar, salatalık, kabak, patlıcan ve sivri biber arzındaki daralmaya bağlı olarak da bu ürünlerin fiyatlarının arttığını kaydetti

.

Bayraktar, girdi fiyatları, lojistik, işçilik gibi maliyetlerdeki artışın da zeytinyağı fiyatlarını yükselttiğine dikkati çekti.





#limon
#Şemsi Bayraktar
#TZOB
#üretici ve market fiyat farkı
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