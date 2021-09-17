Ekonomi Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplarda

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon lira, bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacak.

Haber Merkezi İHA
Üreticilere destek ödemesi bugün hesaplarda
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

  • Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11 bin 595 üreticiye 20 milyon 447 bin 272 lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1 milyon 480 bin lira olmak üzere 21 milyon 927 bin 272 liralık destekleme ödemesi bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.

Tarımsal destek ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacak
EKONOMİ
Tarımsal destek ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacak

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