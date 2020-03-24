Ekonomi Üretimde tam kapasite kararı Görevimizin başındayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üretimde tam kapasite kararı: Görevimizin başındayız

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle işletmeler bir bir üretim-hizmete ara verirken, medikal ve ilaç sektöründe üretici firmalardan “Biz görevimizin başındayız” mesajı geldi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Türkiye'den olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Dr. İhsan Şahin, medikal üretim yapan fabrika ve firma sahipleri ile yaptıkları değerlendirmede, “Bütün olumsuz şartlar ve imkanlara rağmen medikal üretimde tam kapasite ile ürün üretmeye çalışmalıyız ve ülkemizin ihtiyacı olan sağlık ürünlerini karşılamalıyız. Fırsatçılık yapanlara, haksız kazanç elde etmek isteyenlere, komisyoncu ve aracılara fırsat vermemeliyiz” kararının alındığını söyledi.

MİLLİ MEDİKAL HAMLE

  • Türkiye’de medikal alanda irili ufaklı 700-800 üretici olduğunu, bunların büyük kısmının Ankara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 25 bin kişiyi istihdam ettiğini anlatan Şahin, “Koronavirüs bir kez daha göstermiştir ki ülkemizin sağlığı ve sağlık için gerekli olan malzemeler, ilaçlar bir başka ülkenin insafına ve inisiyatifine bırakılamaz. Bu nedenle kendi milli sağlık medikal üretim tesislerimizi kurmalı ve hızla yerli üretime geçmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

EN BÜYÜK ALTERNATİFOLURUZ

Bugüne kadar yerli medikal üreticilerin özellikle Çin kaynaklı fiyat ve rekabet baskısına dayanamadığını ve yeterince büyüyemediğini anlatan Şahin, “Ancak sağlık sektörü olarak korona öncesi ve korona sonrası diye dünyadaki tüm stratejilerin değişeceğini görüyor ve buna inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte kendi milli medikal sanayimiz ile bu tesis ve üretici sayımızı en az on katına çıkarmamız lazım. İstihdam hedefimiz önümüzdeki iki yıl için en az 200 bin kişi olmalı. Bunu yapacak gücümüz ve pazarımız var. Eğer bu salgını doğru okur ve doğru pozisyon alırsak medikal sanayide, hem ülkemizin tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir potansiyelimiz olur hem de bölgemizdeki ülkelerin ihtiyacını büyük oranda karşılayan Çin’in en büyük alternatifi biz oluruz” dedi.

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