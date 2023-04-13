Üretime 2 milyon çırak yetiştirilecek

AK Parti’nin seçim beyannamesinde, eğitimle alakalı da önemli reformlar yer alıyor. İnsan odaklı eğitimin hedeflendiği yeni dönemde, eğitim verilen tesislerin kalitesi artırılırken, insan kaynağının niteliği de üst seviyeye çıkarılacak. Eğitim müfredatı güncel tutulacak. Öğrencilere bilgi yüklemek yerine onları hayata hazırlayacak değerler aktarılacak. Yüzde 99 ve üzeri okullaşma oranına ulaşılacak.

Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm okulların imkanları iyileştirilecek ve okullar arası imkân farklılıkları azaltılacak. Okul binaları yeterli spor ve kültürel faaliyet alanlarına sahip, yerel mimariye uygun, tarihsel ve kültürel mirası yansıtan, ekonomik, estetik, temiz, emniyetli, erişilebilir çerçevede inşa edilecek. Meslek liseleri başta olmak üzere eğitim kurumlarında patent, faydalı model, marka ve tasarım tescil sayısı artırılacak ve her yıl tescil alınan ürünlerin en az yüzde 10’unun ticarileşmesi sağlanacak. Organize sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulumu yaygınlaştırılacak, mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı özendirilecek. Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı 2 milyona yükselecek.