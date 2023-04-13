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Ekonomi

Üretime 2 milyon çırak yetiştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim beyannamesi, eğitimde de oldukça önemli adımları kapsıyor. Eğitimde bireyi merkeze alacak düzenlemeler yapılacak. Meslek liselerinin istihdamı özendirilirken, mesleki eğitim merkezlerinde 2 milyon çırak ve kalfa yetiştirilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde, eğitimle alakalı da önemli reformlar yer alıyor. İnsan odaklı eğitimin hedeflendiği yeni dönemde, eğitim verilen tesislerin kalitesi artırılırken, insan kaynağının niteliği de üst seviyeye çıkarılacak. Eğitim müfredatı güncel tutulacak. Öğrencilere bilgi yüklemek yerine onları hayata hazırlayacak değerler aktarılacak. Yüzde 99 ve üzeri okullaşma oranına ulaşılacak.

MESLEK LİSELİLERİN İSTİHDAMI ÖZENDİRİLECEK

Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm okulların imkanları iyileştirilecek ve okullar arası imkân farklılıkları azaltılacak. Okul binaları yeterli spor ve kültürel faaliyet alanlarına sahip, yerel mimariye uygun, tarihsel ve kültürel mirası yansıtan, ekonomik, estetik, temiz, emniyetli, erişilebilir çerçevede inşa edilecek. Meslek liseleri başta olmak üzere eğitim kurumlarında patent, faydalı model, marka ve tasarım tescil sayısı artırılacak ve her yıl tescil alınan ürünlerin en az yüzde 10’unun ticarileşmesi sağlanacak. Organize sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulumu yaygınlaştırılacak, mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı özendirilecek. Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı 2 milyona yükselecek.

ÖĞRETMENLERE 300 SAAT EĞİTİM

Ortaöğretim sistemi üzerindeki baskının azaltılması için yükseköğretime geçişteki birden fazla sınav uygulaması yapılacak. Tüm öğretmenler her yıl hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Yıllık öğretmen başına eğitim 300 saate çıkarılacak.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim beyannamesi
#Üretim
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