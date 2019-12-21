Ekonomi Üretimi duran TEMSAdan yeni açıklama
OTOMOTİV

Üretimi duran TEMSA'dan yeni açıklama

Türkiye'ye ait ilk ve tek yolcu otobüsünü üreten TEMSA'dan üretimin durdurulmasının ardından yeni bir açıklama daha geldi. Şirketten yapılan açıklamada, en kısa zamanda fabrikanın tekrardan çalışır hale getirilmesi için büyük gayret içerisinde olunduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: TEMSA otobüsleri
Foto/arşiv: TEMSA otobüsleri

TEMSA Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den üretimin durdurulmasının ardından son durumu hakkında kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz halihazırda direk 1,300 kişi ve Adana’daki bağlı yan sanayisi ile birlikte 3,000 kişiye yakın istihdam sağlıyor olması ve yurt dışında Ülkemizi tanıtan bir yerli marka olması nedeniyle yaşanan gelişmeler Türkiye’deki büyük bir kitleyi çok yakından ilgilendirmektedir.

TEMSA olarak istihdamını sağladığımız binlerce kişinin çalışmaya devam edebilmesi için yüksek bir gayret içerisindeyiz.

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En kısa zamanda fabrikamızı tekrar çalışır hale getirmek ve çalışanlarımızla birlikte Ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek en büyük arzumuzdur.

Bu süreci değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve kamuoyunun desteği ve sabrıyla en kısa sürede neticelendireceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Bize destek olan halkımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve güvenlerinden ötürü tüm müşteri ve bayilerimize teşekkür ederiz.

  • İsviçreli True Value Capital Partners’a satılan şirket, bankaların kredileri erken çağırmasını öne sürerek çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı. Temsa Adana fabrikasında bin 300, yan sanayicilerle birlikte 3 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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