Üretimi ​yatırımla büyütüyor

Damat Tween D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinin lider kuruluşlarından Orka Holding, pandemi şartlarının tüm dünyayı etkileyen olumsuz etkilerine rağmen üretimini artırma adına adımlar atıyor. Bu amaçla, şirket Giresun’da üçüncü üretim tesisini faaliyete geçirmeyi planlıyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Giresun’da ileri teknoloji ile donatılan ve Avrupa’nın sayılı üretim merkezleri arasında yer alan tesislerine yenisini ekleme müjdesini vererek “Gelecek yıl Giresun’da 30 milyon TL yatırımla üçüncü üretim tesisimizi açmayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızla gömlek ve pantolonda üretim kapasitesini iki kat artacak ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

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CİRO HEDEFİ 900 MİLYON TL

Orka Holding, Covid-19 salgını sonrası dünya moda perakendesinde yaşanan gelişmeleri ve markalarının gelecek hedeflerini düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Bu yıl 17 ülkede 26 yeni mağaza açma başarısı gösterdiklerini aktaran Süleyman Orakçıoğlu, yıl sonuna kadar aralarında İtalya, İspanya ve Dubai’nin de olduğu ülkelerde 14 mağaza daha açacak. Grup, yıl sonunda da 900 milyon TL ciro hedeflediklerini paylaştı.

ÜRETMEK ARTIK STRATEJİK

Küresel tedarik zincirinin Uzakdoğu’dan Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgeye kaydığını belirten Orakçıoğlu, sektör ve firmaları için üretimin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi. Üretimin stratejik kavram olduğunun altını çizen Süleyman Orakçıoğlu, “Yorgun ve enerjileri düşük olan markaların bıraktığı boşluğu, üretimden perakendeye, stok algoritmasından e- ticarete ve ihracata kadar her aşama açısından çok iyi değerlendiriyoruz” dedi.

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