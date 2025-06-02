Ürün tarladan çıktı fiyatlar geriledi

Tarladaki hasadın başlamasıyla, marketlerdeki sebze ve meyve etiketleri gerilemeye başladı. TZOB verilerine göre mayısta marketteki 36 ürünün 19'unda fiyatlar düştü. Üretici tarafında ise 28 mahsulün 13'ünde fiyatlar azaldı.
Havaların ısınması ve ürün çeşidinin artmasıyla beraber çarşı-pazardaki sebze ve meyve fiyatları gerilemeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) rakamlarına göre, mayısta markette 36 ürünün 17'sinde fiyat artışı, 19'unda fiyat azalışı görüldü. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticide 28 ürünün 8'inde fiyat artışı olurken, 13'ünde fiyatların gerilediğine dikkati çekerek 7 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti. Üreticide en çok fiyat düşüşünün, yüzde 72 ile sivri biberde görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 53 ile kabak, yüzde 41 ile patlıcan, yüzde 36 ile kuru soğan izledi" dedi.
EN FAZLA DÜŞÜŞ %49 İLE SİVRİ BİBERDE
Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 22 ile limon ve elma oldu. Limon ve elmadaki fiyat artışını, yüzde 8 ile kuru üzüm, yüzde 6 ile kuru kayısı ve maydanoz takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 49 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 39 ile salatalık, yüzde 36 ile kabak, yüzde 34,5 ile patlıcan izledi" ifadelerini kullandı. Bu dönemde üretici market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 283 ile sivri biberde görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 278 ile kuru soğan, yüzde 217 ile kuru fasulye, yüzde 213 ile nohut, yüzde 203 ile kuru incirin takip ettiğini kaydetti.
KURU SOĞANDA REKOLTE SEVİNCİ
Bayraktar, limonda bayramın yakınlaşmasıyla birlikte talepte görülen artışın, havuçta ise hasadın bitmesi nedeniyle depolanan ürüne, depo maliyetinin eklenmesinin fiyatları artırdığını vurguladı. Bayraktar, şunları kaydetti: "Yaşanan zirai dondan etkilenen kayısıda, üretici fiyatları artış gösterdi. Sivri biber, kabak, patlıcan, domates ve salatalıktaki fiyat düşüşü, tarla üretiminin başlaması nedeniyle arzda yaşanan artıştan kaynaklandı. Kuru soğanda, ekim alanlarının artması sebebiyle rekolte yükseldi. Üretimdeki bu artış, fiyatların gerilemesine neden oldu."
İSTANBUL'DA TÜKETİCİ FİYATLARI %2,83 ARTTI
- İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı verilerini açıkladı. Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatların yüzde 40,28 yükseldiği görüldü.