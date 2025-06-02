Ürün tarladan çıktı fiyatlar geriledi

Havaların ısınması ve ürün çeşidinin artmasıyla beraber çarşı-pazardaki sebze ve meyve fiyatları gerilemeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) rakamlarına göre, mayısta markette 36 ürünün 17'sinde fiyat artışı, 19'unda fiyat azalışı görüldü. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticide 28 ürünün 8'inde fiyat artışı olurken, 13'ünde fiyatların gerilediğine dikkati çekerek 7 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti. Üreticide en çok fiyat düşüşünün, yüzde 72 ile sivri biberde görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 53 ile kabak, yüzde 41 ile patlıcan, yüzde 36 ile kuru soğan izledi" dedi.

Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün, yüzde 22 ile limon ve elma oldu. Limon ve elmadaki fiyat artışını, yüzde 8 ile kuru üzüm, yüzde 6 ile kuru kayısı ve maydanoz takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 49 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 39 ile salatalık, yüzde 36 ile kabak, yüzde 34,5 ile patlıcan izledi" ifadelerini kullandı. Bu dönemde üretici market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 283 ile sivri biberde görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 278 ile kuru soğan, yüzde 217 ile kuru fasulye, yüzde 213 ile nohut, yüzde 203 ile kuru incirin takip ettiğini kaydetti.