Ürüne uygun finansman üreticiye yaradı

Günümüzde kapsamı hızla genişleyen tarım bankacılığı alanındaki hizmetler büyüme gösterdi. Ürüne ve bölgeye yönelik desteklerin yanı sıra artık çiftçi grupları da bankaların finansman paketleri arasında gruplara ayrılıyor. Bu sayede kadın çiftçi ya da genç çiftçi gibi belli bir kesime özel finansman paketleriyle ihtiyaca yönelik finansman desteği sunuluyor. Kredi ve finansman desteklerindeki bu gruplandırma, üretimin de çeşitlenmesine büyük katkı sağlıyor.

Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretimdeki yatırım ve faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilere sunulan düşük faizli kredilerle; canlı hayvan alımından ekipman değişimine, kira ücretlerinden işletme giderlerine kadar birçok harcama kalemi destekleniyor.

GİRİŞİMCİLERE BANKALAR OMUZ VERDİ

Kadın girişimcilerin tarımsal üretimi de teşvik ediliyor. Atılan adımlar sayesinde tarımdaki kadın girişimci sayısında yükseliş görülüyor. Yine tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilere özel krediler de bankalar aracılığıyla sunuluyor. Süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda finansman desteği, gençlerin üretime atılmasının önünü açıyor.

KOOPERATİFLER DE KREDİDEN FAYDALANIYOR

Hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişi üreticiler de hayvancılık kapsamındaki finansman programlarından faydalanabiliyor. Büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, arıcılık gibi konularda yapılan yatırım ve üretim faaliyetlerinin finansmanına yönelik krediler ile üreticiler üretimini artırıyor. Bu kredi programlarında üreticiye uygun vade ve ödeme imkanları da sunuluyor. Doğrudan üreticiye sağlanan finansman desteklerinin yanı sıra tarımsal amaçlı kooperatiflere de çeşitli kredi paketleri sunuluyor. Toplu şekilde üretim yapan kooperatiflerin, bu destek paketleri sayesinde hacmi genişliyor.

Çiftçilere temiz enerji kredisi

Bankalar verimli üretim için çiftçileri teşvik ediyor. Tarım alanındaki modern basınçlı sulama sistemleri ile güneş enerjisi sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin düşürülüp verimlilik ve kârlılığın artırılması, böylece Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla çiftçilere güneş enerjili sulama kredileri veriliyor. Bu sayede üreticiler, tarım uygulamalarını geliştirirken üretimini düşürerek verimini artırma imkanına sahip oluyor.







