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Ekonomi Üsküpte iftar buluşması
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üsküp’te iftar buluşması

Halkbank, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te iftar verdi. Programa; Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, bakanlar, milletvekilleri, iş adamları ve ülkedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Burada konuşan Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Mine Açar Yeni Şafak
Halkbank Makedonya’nın iftarI büyük ilgi gördü.
Halkbank Makedonya’nın iftarI büyük ilgi gördü.

Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar verildi. İftara Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bakanlar, milletvekilleri, ülkedeki Türk siyasi parti başkanları, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

MAKEDONYA’DA BÜYÜMEYE DEVAM

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Türkiye’de bilanço büyüklüğü bazında üçüncü, nakdi krediler ve mevduat sıralamasında ikini büyük banka olan Halkbank’ın bu yıl 81’inci yılını kutladığını hatırlattı. Halkbank Üsküp'ün ülkede kısa zamanda en hızlı büyüyen ve dördüncü büyük banka grubuna girme başarısı gösterdiğini kaydeden Arslan, “Ülke genelindeki modern ve teknolojik donanımlı şube sayısını da 21'den 41'e çıkarmıştır. Bankamız 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla Kuzey Makedonya'da toplam 540 çalışanla yoluna devam etmektedir” dedi.

BANKAMIZ SİZİN İKİNCİ EVİNİZ

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı ise Halkbank Üsküp'ün amacının yeni teknolojiler ile bankacılığın yeni gelişme ve trendlerini uygulamanın yanı sıra en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle bir gülümsemenin, saygı ve sevgi çerçevesinde bir sohbetin hissedildiği ikinci bir ev olmak olduğunu kaydetti.

GÜÇLÜ KÖPRÜLER KURMAYA DEVAM

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ise; Kuzey Makedonya ile Türkiye’nin çok güzel bir köprü kurduğunu, çok güzel bir dostlukları oluştuğunu kaydederek, “Bu tarih boyunca da devam etti. Önünüzdeki süreçte de bunu devam ettirmek elimizdedir, biz diyoruz ki hadi birlikte, bizler bu toplumları kalkındırmak için elimizden geleni yapalım” dedi.

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  • FARKLILIKLARA SAYGI GELENEĞİMİZ SÜRECEK
  • Stevo Pendarovski
  • Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, dünyada yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin yükselişe geçtiğine dikkati çekerek, ülkesinin en yüksek değeri olan bir arada yaşama ile farklılıklara saygı geleneğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Ülkenin cumhurbaşkanı olarak önceliğinin sivil uzlaşmaya, en derin dini ve etnik farklılıklarla yaşamaya katkıda bulunmak olduğunu aktaran Pendarovski, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyanın pek çok yerinde yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin artış gösterdiği bu çalkantılı dönemlerde, Kuzey Makedonya olarak biz en yüksek değerimiz olan bir arada yaşama ve farklılıklara saygı geleneğinden vazgeçmeyeceğiz. Bu avantaj, açıkça Avrupa prensiplerine göre yaşadığımızı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin yerinin Avrupa uluslar ile devletleri ailesinin yanında olduğunu göstermekte.” Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilere de değinen Pendarovski, “Bu mükemmel yakınlığın daha da iyi olması için en ufak bir ihtimal bile varsa bunun böyle olması için her şeyi yapacağımı garanti ederim” dedi.

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