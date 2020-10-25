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Ekonomi Usta-çırak geleneği sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Usta-çırak geleneği sürecek

İKO Başkanı Mustafa Atayık, kuyumculuk sektöründe usta-çırak geleneğinin devamını sağlamak için oda bünyesinde bilgisayar destekli mücevher tasarımı ve atölye eğitimi vereceklerini açıkladı. Sektördeki tasarımcı açığına çözüm olacağını söyleyen Atayık, bu işle ilgilenen herkesin eğitimden yararlanabileceğini belirtti. Atayık, “İstihdama da katkı sağlayacak” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Atayık, Oda’nın eğitim katında bir bölümünü de atölyeye ayırdıklarını ve tezgah kurduklarını söyledi.
Atayık, Oda’nın eğitim katında bir bölümünü de atölyeye ayırdıklarını ve tezgah kurduklarını söyledi.

Kuyumculuk sektörünün yetişmiş eleman açığına çözüm olacak yeni çalışmayı Yeni Şafak’a açıklayan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 2 Kasım’da kuyumculuk mesleği ile ilgili olarak bilgisayar destekli mücevher tasarımı (Matrix Gold) ve atölye eğitimi vereceklerini söyledi. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol yaptıklarını bildiren Atayık, “Öğrenciler, gençler ve bu işle ilgilenen, bunu meslek edinen herkes eğitimden yararlanabilecek. Sektörde çok ciddi tasarımcı eksiğimiz var. Öğrencilere ders verip, tasarımı öğreteceğiz. Eğitim sonunda mezuniyet belgesi ve bir sertifika vereceğiz. Bu logoda hem Kuyumcular Odası’nın hem de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ismi, imzası olacak. Kendimize has özgü modeller çıkarmamız lazım. Firmalarda çalışanlar da buraya gelip işi öğrenecek. İstihdama katkı sağlayacak. Sektöre önemli bir hizmet” dedi. Atayık, ile yeni projelerinden sektörün sorunlarına ve beklentilerine kadar birçok konuyu konuştuk.

HEM TEORİK HEM DE PRATİĞİ ÖĞRENECEKLER

Atayık, Oda’nın eğitim katında bir bölümünü de atölyeye ayırdıklarını ve tezgah kurduklarını söyledi. Kuyumculuk mesleği ile ilgili okul okuyanların burada işin pratiğini öğrenerek, iş bulacağını vurgulayan Atayık, “Eğitim süreleri uzadığı için çırak kalfa bulmak çok zorlaştı yetişmiyor. Biz, bu açığı kapatmak istiyoruz. Her şey kuruldu. 2 Kasım’da başlayacağız. Atölye eğitiminde ustalar gelecek. Zımpara nasıl yapılır? Yüzük nasıl yapılır? Cilası nasıl olur? Taşlar nasıl mıhlanır? Bunları ustalarımız öğretecek. 40-50 yıllık bu işin ustası olanlar anlatacak. Atölye eğitiminde ustalarımız hem teorik hem de pratiğini anlatacak. Eğitimleri bitirip, belgesini aldıktan sonra bütün kuyumcu firmaları da sıraya girecek. Sektöründe yetişmiş elemana ihtiyacı var” diye konuştu.

DARPHANE ÜRÜNLERİNİ TAKLİT EDENLERE AĞIR CEZA

Mustafa Atayık, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile önemli bir iş birliği yaptıklarını söyleyerek şu bilgileri veriyor: “Darphane’nin bastığı altınları Cumhuriyet Ata Lira, çeyrek, ziynet ve bunun dışında da bilezikte düşük ayar yapan, altın olmayan ürünlerde aynısını yapıp internette satıyorlar. Bijuteri de 30-50 lira. Halbuki Darphane altınlarını sadece Darphane basar. Darphane Genel Müdürlüğümüz ile görüşüyoruz, böyle bir kanun teklifi var. Artık, bu Darphane ürünlerini satanlar, teşhir edenler, ağır cezalara çarptırılacak. Darphane ürünlerinin taklit etme cezası yakında geliyor. Darphanemiz bu iş üzerinde çalışıyor. Darphane ürünleri artık her yerde satılmayacak. Kanunu darphane hazırlıyor. Biz de destek veriyoruz.”

  • KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ
  • İKO Başkanı Atayık, sektörün taleplerini ise şöyle sıralıyor: “ ‘Altın fiyatları artınca kuyumcu zengin oluyor’ algısı yanlış. Bizim sermayemiz altın. Altın fiyatının yükselmesinden dolayı oluşan fiyat farkı için kuyumcu firmalarından vergi alınmaması gerekiyor. Böyle olunca da varlıktan vergi veriyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Varlıktan ve sermayeden vergi alınması da vergi yasalarının ruhuna aykırıdır. Altın satışından değil işçilikten, katma değerden para kazanıyoruz. Altın muhasebesine geçilmesini istiyoruz. İhracatımızı ve iç piyasayı etkileyen önemli sorunlarından biri de, uçaklarda 4 kilo sınırı geldi. Bunlar uçaklarda kabin içine girebiliyor. Kıymetli bir ürün taşıyoruz. Bunu bagaja veremeyiz. Kargoyla da ihracat yapıyoruz ama genelde yolcu beraberinde oluyor. Kuyumculara kolaylık sağlanmalı ki, yolcu beraberinde ürünlerimizi götürelim. Sektörde 250 bin çalışan var. 40 bin kuyumcunun 6 bini üretici. Katma değer sağlıyoruz. Stratejik bir sektör. Sesimizi duymaları lazım.”
  • NE GELEN VAR NE GİDEN!
  • Mustafa Atayık, düğün ve nişan olmadığı için mücevher sektörünün ilk etkilenen alanlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Yurt dışına giden 18, 21 ayar ürünler tamamen kaldı. Altın fiyatları yükseldiği için elimizdeki ürünleri iç piyasaya da süremedik. Geçici olarak kuyumculuk alışverişlerinde kredi kartına 24 taksit yapmak istiyoruz. Henüz bir cevap alamadık. Dışarı satamadığımız bu ürünleri iç piyasada eritelim ki, çark dönsün. 160 ülkeye mücevher ihracatı yapıyoruz ama ne ihracat yaptığımız ülkelerden gelen var, ne de uçuşlar açık olmadığı için buradan giden. Uçuşların bir an önce başlamasını istiyoruz.”
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