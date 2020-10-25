Usta-çırak geleneği sürecek

Kuyumculuk sektörünün yetişmiş eleman açığına çözüm olacak yeni çalışmayı Yeni Şafak’a açıklayan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 2 Kasım’da kuyumculuk mesleği ile ilgili olarak bilgisayar destekli mücevher tasarımı (Matrix Gold) ve atölye eğitimi vereceklerini söyledi. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile protokol yaptıklarını bildiren Atayık, “Öğrenciler, gençler ve bu işle ilgilenen, bunu meslek edinen herkes eğitimden yararlanabilecek. Sektörde çok ciddi tasarımcı eksiğimiz var. Öğrencilere ders verip, tasarımı öğreteceğiz. Eğitim sonunda mezuniyet belgesi ve bir sertifika vereceğiz. Bu logoda hem Kuyumcular Odası’nın hem de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ismi, imzası olacak. Kendimize has özgü modeller çıkarmamız lazım. Firmalarda çalışanlar da buraya gelip işi öğrenecek. İstihdama katkı sağlayacak. Sektöre önemli bir hizmet” dedi. Atayık, ile yeni projelerinden sektörün sorunlarına ve beklentilerine kadar birçok konuyu konuştuk.

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HEM TEORİK HEM DE PRATİĞİ ÖĞRENECEKLER

Atayık, Oda’nın eğitim katında bir bölümünü de atölyeye ayırdıklarını ve tezgah kurduklarını söyledi. Kuyumculuk mesleği ile ilgili okul okuyanların burada işin pratiğini öğrenerek, iş bulacağını vurgulayan Atayık, “Eğitim süreleri uzadığı için çırak kalfa bulmak çok zorlaştı yetişmiyor. Biz, bu açığı kapatmak istiyoruz. Her şey kuruldu. 2 Kasım’da başlayacağız. Atölye eğitiminde ustalar gelecek. Zımpara nasıl yapılır? Yüzük nasıl yapılır? Cilası nasıl olur? Taşlar nasıl mıhlanır? Bunları ustalarımız öğretecek. 40-50 yıllık bu işin ustası olanlar anlatacak. Atölye eğitiminde ustalarımız hem teorik hem de pratiğini anlatacak. Eğitimleri bitirip, belgesini aldıktan sonra bütün kuyumcu firmaları da sıraya girecek. Sektöründe yetişmiş elemana ihtiyacı var” diye konuştu.

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DARPHANE ÜRÜNLERİNİ TAKLİT EDENLERE AĞIR CEZA

Mustafa Atayık, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile önemli bir iş birliği yaptıklarını söyleyerek şu bilgileri veriyor: “Darphane’nin bastığı altınları Cumhuriyet Ata Lira, çeyrek, ziynet ve bunun dışında da bilezikte düşük ayar yapan, altın olmayan ürünlerde aynısını yapıp internette satıyorlar. Bijuteri de 30-50 lira. Halbuki Darphane altınlarını sadece Darphane basar. Darphane Genel Müdürlüğümüz ile görüşüyoruz, böyle bir kanun teklifi var. Artık, bu Darphane ürünlerini satanlar, teşhir edenler, ağır cezalara çarptırılacak. Darphane ürünlerinin taklit etme cezası yakında geliyor. Darphanemiz bu iş üzerinde çalışıyor. Darphane ürünleri artık her yerde satılmayacak. Kanunu darphane hazırlıyor. Biz de destek veriyoruz.”

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