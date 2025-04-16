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UTTS için geri sayım başladı: Son tarih 30 Nisan

UTTS için geri sayım başladı: Son tarih 30 Nisan

14:1016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Darphane, UTTS montajı tamamlanmayan araçlar için akaryakıt harcama belgelerinin geçersiz olacağını ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ceza uygulanacağını duyurdu.
Darphane, UTTS montajı tamamlanmayan araçlar için akaryakıt harcama belgelerinin geçersiz olacağını ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ceza uygulanacağını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre 30 Nisan 2025'te sona eriyor. Mükelleflerin, kayıt ve başvuru işlemlerini utts.gov.tr üzerinden yaparak, TTB montajlarını 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

UTTS
kapsamındaki taşıt sahiplerine yönelik önemli bir uyarı geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, sistem kapsamındaki taşıtlar için yapılacak akaryakıt alımlarında kullanılacak TTB’lerin montajı için son tarihin 30 Nisan 2025 olduğu açıklandı.

  • Darphane tarafından yapılan açıklamada UTTS’ye geçiş sürecinde TTB montaj işlemlerinin büyük bir hızla devam ettiği ifade edildi.

Son tarih 30 Nisan


Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemleri tamamlanmamış taşıtlara ait akaryakıt harcamaları için düzenlenecek belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve UTTS kapsamında belgelendirilmeyen akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilemeyeceği belirtildi.


Cezası var


Ayrıca UTTS kapsamındaki yükümlülüklerin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ilgili mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanabileceğinin altı çizildi.


TTB montaj işlemleri ülke çapındaki yetkili taşıt montaj firmaları tarafından büyük bir hızla gerçekleştirilirken; akaryakıt istasyonlarındaki pompa ünitelerinin UTTS’ye geçiş için hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalarda da son aşamaya gelindi.


UTTS ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.utts.gov.tr adresinin ve Darphane tarafından yapılan duyuru ve açıklamaların takip edilmesi tavsiye ediliyor.






#UTTS
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
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