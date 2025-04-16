Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasına girdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'da ocak-şubat aylarında yüzde 8,7 büyüme ile yolcu sayısın arttıran 2'nci havalimanı oldu.
Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) 2025 yılı şubat ayı hava trafik raporunu yayımladı. Rapora göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi ‘Major Havalimanları' arasında 2025 yılı ocak-şubat aylarında yüzde 8,7 büyüme ile yolcu sayısını arttıran 2'nci havalimanı oldu. Yolcu sayısını göre ise söz konusu yılın şubat ayında ve ocak-şubat döneminde Avrupa Havalimanları içinde 8'nci en yoğun havalimanı oldu.