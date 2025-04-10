Sabiha Gökçen'de artış: İlk çeyrekte 10 milyon yolcu uçurdu

Havalimanının ocak ve mart aylarını kapsayan yolcu ve trafik sayılarına göre dış hat yolcu trafiğindeki büyüme dikkat çekti. Yılın ilk çeyreğinde dış hat yolcu sayısının 5 milyon 982 bin 312'ye ulaşırken iç hat yolcu sayısı ise 4 milyon 320 bin oldu. Söz konusu dönemde yolcu sayısındaki artış kargo uçuşlarında da görüldü. Havalimanında 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık 14 bin ton kargo taşındı. 2025 yılı Mart ayı verilerine göre ise, iç hatlarda 8 bin 852 uçuş ve 1 milyon 457 bin 332 yolcu, dış hatlarda 12 bin 87 uçuş ve 1 milyon 957 bin 477 yolcu sayısına ulaşıldı. Mart ayında toplamda 20 bin 939 uçuş ile 3 milyon 414 bin 809 yolcuya hizmet verildi.