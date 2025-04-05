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Sabiha Gökçen'den 17 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

Sabiha Gökçen'den 17 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

14:265/04/2025, Cumartesi
IHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 7 Pegasus, 10 Ajet olmak üzere 17 sefer İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 7 Pegasus, 10 Ajet olmak üzere 17 sefer İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, sis nedeniyle iniş yapamayan 17 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da etkili olan ve görüş mesafesini düşmesine neden olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Aksamalar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçuş trafiğine kapatılmasının ardından uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 7 Pegasus, 10 Ajet olmak üzere 17 sefer İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

#İstanbul
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Sis

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