Sabiha Gökçen'den 17 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan ve görüş mesafesini düşmesine neden olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Aksamalar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçuş trafiğine kapatılmasının ardından uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi.