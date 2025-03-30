Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Mart'ta çifte rekor kırdı

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, İSG, iki yeni rekora imza attı. İSG, 29 Mart'ta iç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi olarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Aynı gün iç hatlar 344, dış hatlar 433 olmak üzere toplam 777 uçuş ile tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı rekoru da kırıldı.