Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Mart'ta çifte rekor kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı 29 Mart'ta çifte rekor kırdı

17:1030/03/2025, Sunday
AA
Sonraki haber
Yolcu sayısı rekoru 134 bin 289 kişi olarak kaydedildi.
Yolcu sayısı rekoru 134 bin 289 kişi olarak kaydedildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanırken yolcu trafiğinde ve uçuş sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. İSG, 29 Mart'ta iç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi olarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, İSG, iki yeni rekora imza attı. İSG, 29 Mart'ta iç hatlarda 65 bin 864, dış hatlarda 75 bin 296, toplam 141 bin 160 kişi olarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Aynı gün iç hatlar 344, dış hatlar 433 olmak üzere toplam 777 uçuş ile tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı rekoru da kırıldı.

Daha önceki yolcu sayısı rekoru 134 bin 289 kişi olarak kaydedilirken, en yüksek uçuş sayısı rekoru ise 740 uçuş olarak gerçekleşmişti.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Ocak Hava Trafik Raporu'na göre, İSG, Avrupa'da MAJOR Havalimanları (40 milyon üzeri yolcu kapasiteli) arasında en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı.

Ocak ayında yüzde 16,2 yolcu artışı sağlayan İSG, Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Madrid ve Paris-Charles de Gaulle Havalimanlarını geçerek 8'inci olurken, geçen yılının aynı dönem performansına göre 1'inci oldu.

#Sabiha Gökçen Havalimanı
#İstanbul
#Ramazan Bayramı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'siz bir erken emeklilik fırsatı daha çıktı! 3600-4500-7200 prim gün sayısı olanlar yararlanacak