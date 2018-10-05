'Üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz'

Türk gıda sektörünün duayen ismi Sabri Ülker’in ilkelerinden ve değerlerinden aldığı ilhamla, 2009 yılında kurulan Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı’nın sağlıklı gelecek nesiller oluşmasına katkı sunmak amacıyla başarıyla uyguladığı Yemek Denge Eğitim Projesi, 8. yılında daha çok çocuğa ulaşma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı’nın en önemli projelerinden biri olan ve bugüne kadar 6 milyonun üzerinde çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşan Yemekte Denge Eğitim Projesi, bu yıl Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize’nin eklenmesiyle birlikte toplam 15 ilde uygulanıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı ve sürdürülebilir eğitim projesi olan Yemekte Denge, 8. yılında uygulandığı il sayısını yeni eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde 15’e çıkartarak, toplamda 750 okulda öğrencilerle buluşuyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yeni illerden biri olan Rize’deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu’nu AK Parti Artvin eski milletvekili İsrafil Kışla ve Rize İl Millî Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz ile birlikte ziyaret etti. Rize Merkez TOBB İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden Ülker, proje çerçevesinde atılacak adımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

"Üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz" diyen Murat Ülker, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Çocuklarımızın erken yaşta beslenme eğitimi alması, yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi sağlıklı nesiller adına büyük önem taşıyor. Bu projeyle aynı zamanda Sabri Ülker Vakfı’na adını veren merhum Sabri Ülker’in değerlerini yaşatmaya da devam ediyoruz. Daha mutlu, aktif ve sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesinde bu ülkenin yerli ve milli markası Ülker’e önemli görev düşüyor. Biz, her türlü görevi yerine getiriyoruz. 8 yıldır Sabri Ülker Vakfımızın, Millî Eğitim Bakanlığı’nın değerli değerli yetkilileri ve birimleri ile iş birliği içinde yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi, ülkemizin öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi bakımından örnek bir projesidir, devamı gelecektir. 8 yıldır başarıyla sürdürülen bu değerli proje için Millî Eğitim Bakanlığı ve Sabri Ülker Vakfı’nın değerli yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum.”

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Rize İl Millî Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, “Bu proje sadece çocuklara değil hepimize katkı sağlayacak” dedi.

Yemekte Denge projesinin Rize’deki pilot okullarda uygulanmaya başlamasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Rize İl Millî Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, “Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımıza bugünden dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı başarırsak geleceğimiz için çok önemli adımlar atmış olacağız. Her detayı incelikle düşünülmüş bu özel projenin sadece çocuklarımıza değil ebeveynlere, biz eğitimcilere kısacası hepimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bakanlığımızın değerli temsilcileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yemekte Denge 8. yılında, 15 ilde 6 milyonun üzerinde öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaşıyor

Yemekte Denge Eğitim Projesi, Sabri Ülker Vakfı’nın temel misyonlarından biri olan “sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak” amacından hareketle 2011 yılında T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde projenin uygulandığı il sayısı 15’e çıkartıldı.

Proje, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Eskişehir, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, Sinop, Erzurum, Kayseri ve Adana illerinde toplam 750 okulda uygulanıyor.

Geçen yıl proje kapsamında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik amacıyla gerçekleşen hizmet içi eğitimle 1000 öğretmene temel beslenme eğitimi verildi. Bu yıl 1000 öğretmen daha aynı eğitimi alacak. Ayrıca okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik üç hikâye kitabı çocuklarla buluşacak.