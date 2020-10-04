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Ekonomi Uzmanlar 30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzmanlar: 30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz

Uzmanlar, koronavirüs ile birlikte bağışıklığı güçlendirmek için vatandaşların organik ürünlere olan talebinin arttığını söyledi. 30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olmaz diyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Organik, yöresel, doğal gibi vatandaşların en hassas olduğu bir dönemde yalnızca kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı. Niteliksiz, içerisinde ne kullanıldığını bilmediğimiz ürünlerden kaçınmalı, yalnızca bildiğimiz üreticiden gıda alışverişi yapmalıyız. Bunun için vatandaşlarımız uyanık olmalı" uyarısını yaptı.

Haber Merkezi İHA
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Üzerinde organik, doğal ya da yöresel yazan her ürüne şüphe ile yaklaşılması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu uyarıda bulundu:

  • “Özellikle internette pandemiden sonra bağışıklığı güçlendirmek adına daha çok ön plana çıkan organik, doğal veya yöresel ürün reklamları aldatıcı olabiliyor. Organik, yöresel, doğal gibi vatandaşların en hassas olduğu bir dönemde yalnızca kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı. Niteliksiz, içerisinde ne kullanıldığını bilmediğimiz ürünlerden kaçınmalı, yalnızca bildiğimiz üreticiden gıda alışverişi yapmalıyız. Bunun için vatandaşlarımız uyanık olmalı. Çünkü her sahtekarın başına bekçi veya polis koyma imkanı olmadığı için otokontrolü vatandaşın kendisi yapıp bu sahtekarların iştahını kabartmamalı”

"KELİME OYUNLARINA KANMAYIN"

30 liraya bal, 25 liraya tereyağı olamayacağını vurgulayan Bendevi Palandöken, “Pandemiyle birlikte bağışıklık sisteminin güçlü olması da herkes için en önemli konu oldu. Bu ise bazı dolandırıcıların krizi fırsata çevirmesine yol açarak sahtekarların iştahını kabarttı. Öyle ki internetten veya merdiven altı şekilde tezgahlarda ‘bağışıklık güçlendirmeye yardımcı, organik, doğal’ ya da ‘yöresel’ yazılarak köş ekmeği, peynir, tereyağı, saman yapıştırılmış yumurta, tatlandırıcı kullanılmış bal, reçel gibi birçok gıda ürünü satılıyor. Özellikle sosyal medyada ve birçok e-ticaret sitesinde reklam üzerine reklam yapılarak, ‘organik yumurta, doğal bal, yöresel tereyağı, hakiki zeytinyağı’ gibi tanımlarla müşteri kazanmaya çalışılıyor. Oysaki doğal, yöresel veya organik ürün birbirinden tamamen farklı sistem ya da üretim aşamasından, birçok sertifika, izin, denetim ile vatandaşa ulaştırılır” diye konuştu.

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