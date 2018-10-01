Ekonomi Uzun vadeli yatırımcı için uygun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın ​uzun vadeli yatırımcı için uygun

Uzun vadeli  yatırımcı için uygun

Gram altın, eylül ayında dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Eylül ayındaki gerilemeye karşın altının gramı, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 46,5 prim sağladı. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, gram altının düşüşündeki en belirgin nedeninin dolar kurundaki geri çekilme olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gram altında düşüş sürüyor.
Gram altında düşüş sürüyor.

Gram altın eylül ayında, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle yüzde yaklaşık 8 geriledi. Gram altın eylül ayında 260 lirayı test etmesine karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 24'e yükseltmesinin ardından gerilemeye başlayan dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçerek 28 Eylül'de 6 haftanın en düşük seviyesi olan 226,9 liraya kadar geriledi.

YÜZDE 7,9 KAYBETTİRDİ

Eylül ayını 232,7 liradan tamamlayan altının gramı, yatırımcısına bu dönemde yüzde 7,9 kaybettirdi. Gram altının yıl başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 46,5 getiri sağladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,75 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 6'inci aya taşıyan altının ons fiyatı, eylül ayını 1.192 dolardan tamamladı.

"Rekor seviyeden uzaklaştığını gördük"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, gram altının düşüşündeki en belirgin nedeninin dolar kurundaki geri çekilme olduğunu söyledi. Gram altında ve dolar kuruna da ağustos sonundan itibaren paralel bir şekilde düşüşlerin yaşandığı belirten Cevizci şunları kaydetti:

12 EKİM ODAK NOKTASI

“Bu dönemde, hükümet kanadından ve ekonomik otoriterler tarafından gelen açıklamaların etkisi ile kur fiyatlarının rekor seviyeden uzaklaştığını gördük. Buna bağlı olarak gram altında yüksek seviyelerdeki seyrine ara vererek geri çekilmesini sürdürdü. Kurda gelecek hafta, yurt içinde enflasyon sonrasındaki fiyatlamaları takip edeceğiz fakat sonrasındaki odak noktası 12 Ekim tarihinde yapılacak olan Rahip Brunson davası olacak.”

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DÜŞÜŞ SÜRECEK

Cevizci, iç piyasada ve siyasi kesimde çok spesifik bir gelişme ile karşılaşılmadığı sürece dolar kurundaki geri çekilmelerin devam etmesini beklediğini ifade ederek, bu harekete bağlı olarak gram altında ise 220- 225 TL aralığında doğru gevşemeler oluşabileceğini ancak uzun vadeli yatırımcıların bu dönemde her düşüşü kademeli alımlarda değerlendirebileceğini belirtti.

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