Ekonomi Vagon üretiminde imzalar atıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vagon üretiminde imzalar atıldı

TÜDEMSAŞ ve Gökyapı ihraç etme amacıyla konteyner taşıma vagonu üretecek. İki şirket arasında imzalanan protokole değinen TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, “Üretim ve ihracatın ülke için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmzalanan protokol ile ‘Sivas Kongresi’nin 100. yılında 100 ayrı etkinlik’ projesine 101’inci etkinlik olarak da katkı sunduklarını söyleyen TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, “Şirketimizin 80’inci yılında ihracata konu bu vagon imalatı projesi imza törenini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum” dedi.
İmzalanan protokol ile ‘Sivas Kongresi’nin 100. yılında 100 ayrı etkinlik’ projesine 101’inci etkinlik olarak da katkı sunduklarını söyleyen TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, “Şirketimizin 80’inci yılında ihracata konu bu vagon imalatı projesi imza törenini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ (TÜDEMSAŞ) ihraç edilmek üzere konteyner taşıma vagonu üretecek. Yapılan açıklamaya göre, TÜDEMSAŞ ve Gökyapı iş birliğiyle üretilecek 80 feetlik mafsallı konteyner taşıma vagonu için protokol imzalandı. Üretilecek vagonlar dünyanın birçok bölgesinde vagon kiralama hizmeti veren, uluslararası bir şirket konumundaki GATX firmasına ihraç edilecek. Yurt dışına ihraç edilecek Sggrs tipi konteyner taşıma vagonun ortak üretimi için düzenlenen imza törenine konuk olarak katılan GATX firmasının temsilcileri, imzalanan protokol öncesi fabrika sahasını gezerek, test aşamasındaki vagon üzerinde incelemelerde bulundu.

RAKİPLERİNDEN DAHA HAFİF OLACAK

Üretilecek vagonun özellikleri hakkında bilgi veren TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu ortak imalatını yapacakları 80 feetlik mafsallı, Sggrs tipi yük vagonunun boyunun 26,39 metre, darasının 24 bin 700 kilo olduğunu bildirdi. Bu vagonun darasının benzerlerine göre daha hafif olduğunu vurgulayan Başoğlu, şöyle konuştu:

"Vagonumuz bir seferde, 4 adet 20 feetlik veya 2 adet 40 feetlik konteyner taşıyabiliyor. Tam doluyken maksimum hızı saatte 100 kilometre, boşken maksimum hızı ise saatte 120 kilometredir. Üretim yapmanın, katma değer oluşturmanın, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat yapmanın ülke için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.”

  • EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ
  • Nurettin Yıldırım ve Mehmet Başoğlu
  • Gökyapı firması sahibi Nurettin Yıldırım ise bugün ön denetim gibi bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bazı eksikliklerimiz var ama bunları, eminim ki düzelteceğiz ve müşterimizi memnun edeceğiz. Devamı da gelecektir. TÜDEMSAŞ yönetiminin de destekleri burada çok önemli” açıklamasında bulundu. Bu yıl, TÜDEMSAŞ ve Gökyapı Sanayi Ticaret AŞ arasında Almanya’ya 18 adet Megaswing vagon üretilmesi ve Avusturya’ya da 120 adet boji ihracatı yapılması üzere protokol imzalanmıştı.

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