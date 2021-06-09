​Vaka azalıyor turist artıyor

Mayıs ayında Antalya’ya gelen turistlerin yüzde 60’ı Ukrayna’dan, yüzde 10'u Almanya’dan, yüzde 10'u ise Baltık ülkelerinden geldi. Haziran’la birlikte hem Avrupa’daki önlemler hem de Türkiye’deki vaka sayılarının düşmesiyle oranlar değişmeye başladı.

Türkiye’nin kovid-19 salgınına karşı aldığı enlemler, Avrupalı turistin tutumunu olumlu yönde değiştirdi. Sıkı tedbirlerle günlük koronovirüs vaka sayısının 5 bin sınırına düşmesiyle Antalya’ya günlük gelen uçak sayısı ikiye katladı. Antalya’ya Haziran’ın ilk haftasında 80 bin üzerinde turist geldi. Rakamlar; Almanya, Polonya ve İsviçre’den ciddi talep olduğunu gösteriyor.

KORONAVİRÜS Aşıda yeni dönem: Aile hekimi de BioNTech yapacak

AŞILAMA ANTALYA’DA 1 MİLYONU KİŞİYİ AŞTI

Daha önce günlük 50-60 bandından uçak inişinin gerçekleştiği Antalya Havalimanı’nda bu sayı günlük 100 seferi aştı. Geçtiğimiz Cuma, cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan üç günlük sürede Antalya Havalimanı’ndan yurda giriş yapan turist sayısı 50 bini aştı. Bu artıştaki en büyük rolün aşılamadaki artış, vaka sayısındaki düşüş olarak görülüyor. Türkiye’nin aşılamada 31 milyon kişiyi geçti. Antalya’da aşılananların sayısı ise 1 milyon rakamının üzerinde. Kentte koronovirüs aşısı olanların sayısındaki rakamda, turizm sektörü çalışanlarına öncelik verilmesinin büyük etkisi var. Çünkü turizmcilerin üçte ikisi aşılandı. Toplumsal bağışıklığa giden yolda atılan önemli adımlar; vaka sayılarında belirgin düşüş sağladı.

HAREKETLİLİK SEVİNCİ

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke olan Rusya, politik bir tavırla aldığı kararları kademeli olarak yumuşatsa da yaz sezonunun geçen yıla göre daha hareketli olacak. Antalya’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kente gelen turist sayısında artış yaşanmaya başlaması, turizmcileri sevindirdi.

ÖNLEMLER ZİRVEDE

Sezonun başlamasıyla birlikte havalimanlarında pandemiye karşı alınan önlemler de arttırıldı. Havayoluyla kente gelen yerli ve yabancı turistler, korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemlerden geçiyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularının ön planda tutulduğu havalimanında, termal kameralarla geçişleri taranan misafirler, her hangi bir olumsuzluk olması durumunda ise hazırlanan karantina odalarına yönlendiriliyor. Ayrıca havalimanı çıkışında Covid-19 testi için gelişmiş PCR testi alanları yer alıyor.

ALANDA NELER OLUYOR?

Antalya Havalimanı'ndaki önlemleri anlatan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, geçen yıl alınan önlemlerin bu yıl bu önlemleri geliştirilerek sürdürüldüğünü belirtti. Varol, “Hem uçmak isterken hem de girişte noktalarında termal kamerayla bir kere her terminale girerken muhakkak buradan geçerek ısı değerlendirmelerinden geçiliyor. Ateşi olan yolcular zaten belli bir karantina uygulanıyor” dedi.