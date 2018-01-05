EkonomiVakıf Katılım 100 şubeye ulaşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vakıf Katılım 2018 hedeflerini açıkladı

Vakıf Katılım 100 şubeye ulaşacak

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, bu yıl Türkiye'nin farklı noktalarında açacakları şubelerle yaklaşık 100 şubeye ulaşıp 350-400 yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Haber MerkeziAA
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

Katılım bankacılığı sektörü, Türkiye ekonomisi, Vakıf Katılım'ın 2017 gerçekleşmeleri ve bu yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaşan Göktaş, ülke açısından gelişen birçok olumsuz duruma karşın katılım bankacılığı sektörünün her yıl olduğu gibi, 2017'de de artan bir ivmeyle büyümesini sürdürdüğünü kaydetti.

Göktaş, geçen yılın kasım sonu itibarıyla 14 bin 935 kişiye istihdam sağlayan katılım bankacılığının topladığı fon miktarının 2016 sonuna göre yüzde 27 artarak 106 milyar 640 milyon liraya ulaştığını, aktif büyüklüğün ise 160 milyar 490 milyon lira olduğunu, bu başarılı performansın bir yansıması olarak reel sektöre desteğini de sürdüren katılım bankalarının aynı dönemde 108 milyar 907 milyon TL fon kullandırımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Türkiye'deki katılım bankalarının karlılık oranlarının küresel sektör ortalamasının üzerinde seyrettiğini ifade eden Göktaş, "Hükümetimiz tarafından katılım bankacılığından önemli başarılar beklendiği aşikar... Katılım bankalarının bu beklentiyi karşılamak için salt büyümesi yeterli olmayacaktır. Büyümenin önümüzdeki birkaç yıl konvansiyonel bankalardan çok daha fazla olması ve müşteri tabanının yaygınlaştırılması, bu beklentilerin karşılanması için vazgeçilmez koşul durumundadır." diye konuştu.

"1,2 milyar liralık KGF teminatlı fon kullandırdık"

İkram Göktaş, Türkiye'nin son 2 yılda olağanüstü gelişmelere sahne olduğunu, bu gelişmelerin ekonomiyi olumsuz etkilememesi için hükümetin çeşitli önlemler aldığını, bu doğrultuda Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden sağlanan desteklerin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

2017 itibarıyla KGF'nin toplam 200 milyar liralık kefalet sağladığını, kullandırılan kredilerin yüzde 84'ünün TL, yüzde 16'sının ise yabancı para cinsinden olduğunu belirten Göktaş, Vakıf Katılım olarak, KGF teminatıyla işlem yapmaya başladıkları Nisan 2017'den itibaren toplamda 1,2 milyar liralık KGF teminatlı fon kullandırım rakamına ulaştıklarını bildirdi.

  • Katılım bankacılığı özelinde, 2 kamu katılım bankasının başarılı performansı ve hızlı yükselişinin sektöre ciddi bir dinamizm kazandırdığını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Ayrıca gerek yurt içi gerekse yurt dışından yeni katılım bankası açma taleplerinin olduğunu biliyoruz. Bu durum, katılım bankacılığı sektörünün geleceğinin çok hareketli olacağını gösteriyor. Siyasi otorite tarafından İstanbul’un finans merkezi olması projeksiyonunda katılım bankacılığına biçilen önemli rol doğrultusunda sektörün hızlı büyümesini sürdüreceğini ve bankacılık sektöründen aldığı payı artırmaya devam edeceğini net bir şekilde söyleyebilirim."

Göktaş, fon kaynaklarına erişim ve yurt dışından fon sağlama hususunda gerek katılım bankalarının gerekse konvansiyonel bankaların herhangi bir problem yaşamadığını söyledi.

"2018'de Türkiye'nin yüzde 5 oranında büyüyeceğini düşünüyorum"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, küresel finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve yaşanan birçok zorluğa rağmen Türkiye ekonomisinin, 2017'nin 3'üncü çeyreğinde etkili mali teşvikler ve yüksek oranlı ekonomik harcamaların etkisiyle güçlü görünümünü sürdürmeye devam ettiğini ve yüzde 11,1 büyüdüğünü anımsattı.

Ekonomi alanında büyüme ve istihdam başta olmak üzere pek çok kalemde sergilenen başarılı performansın, gelecek günlere dair umut ve gayretleri her geçen gün artırdığını belirten Göktaş, "2018'de Türkiye'nin yüzde 5 oranında büyüyeceğini düşünüyorum. Enflasyonun yüzde 9-10 ve işsizliğin yüzde 10 seviyesinde olacağını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin, son yıllarda sürdürdüğü istikrarlı yükselişinin bir rastlantı eseri olmadığını pek çok defa kanıtladığını vurgulayan Göktaş, bu yıl büyümenin oransal olarak daha düşük seviyelerde gerçekleşebileceğini ancak büyümenin sürdürülmesi ve yabancı yatırımların ülkeye gelmeye devam etmesinin önemli hususlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm veriler analiz edildiğinde, 2018 yılında da global piyasalarda Türkiye'nin ekonomik alandaki başarılarının konuşulmaya devam edeceğini belirten Göktaş, "OHAL ve diğer yurt içi gelişmeler yatırımcı ilgisini nasıl etkiliyor?" sorusu üzerine, "OHAL sadece terörle mücadele için var. Cumhurbaşkanımızın da defalarca tekrarladığı gibi bu süreç içerisinde, yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yönelik birçok uygulama gördük. Nitekim ülkemiz üretmeye, ekonomimiz de doğal olarak büyüme devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

"30 milyon lira teknoloji yatırımı yaptık"

İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, aktif büyüklükte 2016'ya göre yüzde 124'lük büyüme gerçekleştirerek geçen yılın 3'üncü çeyreği sonunda 10,5 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştıklarını, yine 2017'nin 3'üncü çeyreği itibarıyla 8,4 milyar lira fon topladıklarını ve reel sektöre 9,8 milyar lira finansman desteği sağladıklarını kaydetti.

Göktaş, şöyle devam etti:

"Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarına 2017 yılında da ağırlık vererek 30 şehirde 58 şube sayısına ulaştık. Geçen yıl kira sertifikası ihraçları konusunda da hareketli bir dönem yaşadık. Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız 2 milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda 2017 yılında şu ana kadar 1,6 milyar TL'lik kira sertifikası işlem hacmine ulaştık. Reel sektör firmalarının kira sertifikaları ihraçları ile ihtiyaç duydukları alternatif fonlara erişimini sağlayarak firmaların ekonomik büyümeye ve istihdama katkılarını artırmak amacıyla iştirakimiz olan Katılım Varlık Kiralama şirketi üzerinden 200 milyon TL'lik en yüksek reel sektör kira sertifikası ihracını da geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik."

Göktaş, ödeme sistemleri alanında kredi kartı ürününü pilot olarak denemeye başladıklarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi unvanı aldıklarını ve geçen yıl yaklaşık 30 milyon liraya yakın bir teknoloji yatırımı yaptıklarını anlattı.

"Yapay zekaya geçiş için çalışmalar başlatacağız"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, bu yıl da büyüme stratejisi ve müşterilere yakın olma ilkesi doğrultusunda şubeleşme çalışmalarına devam edeceklerini, öncelikli amaçlarının sektörü büyütmek, hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu, bu doğrultuda bu yıl Türkiye'nin farklı noktalarında açacakları şubelerle yaklaşık 100 şubeye ulaşıp 350-400 yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Dijital kanallardaki mevcut ürünlerin fonksiyon setini geliştirme ve çok daha kolay kullanım sağlayacak yenilikler getirme üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Göktaş, bu yılın başında internet şube ve mobil bankacılık platformlarını yeni yüzüyle kullanıcılara sunacaklarını söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Ergonomiyi artırmak üzere bu kanallar üzerinde çalışmalarımız sürekli olarak devam edecek.Yeni kredi kartı uygulamamızın hayata geçmesiyle birlikte mobil cüzdan teknolojilerini de vakit kaybetmeden devreye alacağız. Mobil üzerinde akıllı öneri altyapısı kullanan harcama ve tasarruf yönetim sistemleri üzerinde çaba harcıyoruz. Otomatik karar sistemlerini davranış modellemeleri ile güçlendirip önümüzdeki dönemlerde yapay zekaya geçiş için çalışmalar başlatacağız. Teknolojiyi 'tekafül' penceresi çerçevesinde kullanmak amacıyla devam eden mobil sigortacılık projemizi de en kısa sürede devreye almayı planlıyoruz.

ChatBot, Beacon, Endüstri 4.0 gibi yeni teknoloji hizmetlerimizi müşteri nezdinde kişiselleştirme amacıyla takip edip prototipler üzerinde çalışıyoruz. Blockchain teknolojileri için kurduğumuz ortam ile geliştireceğimiz yeni teknolojileri yaymak adına iş birliktelikleri yönünde ilerleyeceğiz. Bu manada dijitalleşme atılımlarımızı sadece Vakıf Katılım'ın kendi bünyesi için değil girişimcilerle, üniversitelerle ve kurumlar ile iş birliği yaparak toplumsal bir kazanç ortaya çıkarma hedefinde ilerleyeceğiz."

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