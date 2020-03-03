Vakıf Katılım’dan lojman satışına destek

Vakıf Katılım ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında kamu lojmanlarının finansmanına yönelik protokol imzalandı. Protokole göre, Vakıf Katılım, peşin ödemeli satışlarda lojman satış bedellerini şubelerin yanısıra İnternet Şube ve Mobil Şube kanallarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına tahsil edebilecek.

Banka, lojmanların ihale yoluyla satışında konut finansman desteği de sağlayabilecek. Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için kar oranını 60 ay için 0,79 olarak belirleyen Vakıf Katılım, 61 -120 ay arasında ise 0,89 kar oranından finansman kullandıracak.

Amaç ekonomiye katkı sunmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisine katkı sunarken tabana yayılarak vatandaşların konut sahibi olmasına yardımcı olmanın temel amaçları olduğunu söyledi. Göktaş, “Lojmanların ihale yoluyla satışı hükumetimizin titizlikle yürüttüğü bir proje. Böylece başta memurlar olmak üzere binlerce kişi ev sahibi olma hayallerine kavuşacak. Biz de Vakıf Katılım olarak hem onların hayallerine ulaşmasına katkı sunmak hem de devletimizin satıştan elde edeceği gelire finansman desteği sağlamak istedik. Bu kapsamda katılım bankacılığının misyonu gereği taşın altına elimizi sokarak sorumluluk üstlendik” dedi.