Ekonomi Vakıf Katılımdan lojman satışına destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vakıf Katılım’dan lojman satışına destek

Kamuya ait yaklaşık 50 bin adet lojmanın ihale yoluyla satışına Vakıf Katılım finansman sağlayacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ev sahibi olmak isteyenlere hem finansman hem de tahsilat kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İkram Göktaş
İkram Göktaş

Vakıf Katılım ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında kamu lojmanlarının finansmanına yönelik protokol imzalandı. Protokole göre, Vakıf Katılım, peşin ödemeli satışlarda lojman satış bedellerini şubelerin yanısıra İnternet Şube ve Mobil Şube kanallarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına tahsil edebilecek.

Banka, lojmanların ihale yoluyla satışında konut finansman desteği de sağlayabilecek. Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için kar oranını 60 ay için 0,79 olarak belirleyen Vakıf Katılım, 61 -120 ay arasında ise 0,89 kar oranından finansman kullandıracak.

Amaç ekonomiye katkı sunmak

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisine katkı sunarken tabana yayılarak vatandaşların konut sahibi olmasına yardımcı olmanın temel amaçları olduğunu söyledi. Göktaş, “Lojmanların ihale yoluyla satışı hükumetimizin titizlikle yürüttüğü bir proje. Böylece başta memurlar olmak üzere binlerce kişi ev sahibi olma hayallerine kavuşacak. Biz de Vakıf Katılım olarak hem onların hayallerine ulaşmasına katkı sunmak hem de devletimizin satıştan elde edeceği gelire finansman desteği sağlamak istedik. Bu kapsamda katılım bankacılığının misyonu gereği taşın altına elimizi sokarak sorumluluk üstlendik” dedi.

Antalya 2020 yılına rekorla başladı
EKONOMİ
Antalya 2020 yılına rekorla başladı
Daha yeni başlıyoruz

Daha yeni başlıyoruz

Çıkmazlarsa omuzların üstündeki o başlar da kalmayacak.
Kaçıyorlar

Kaçıyorlar

​Bahar Kalkanı'ndan sonra İdlib ve Suriye'de dengeler değişiyor.
Mültecilere ateş açtılar

Mültecilere ateş açtılar

​Avrupa, 100 bin göçmen sınıra dayanınca silaha sarıldı.
Silah mühendisleri sahaya indi

Silah mühendisleri sahaya indi
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.
Rus katliamı

Rus katliamı

Savaş uçakları İdlib'de kasabayı bombaladı.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

Takviye birliklerimize alçak saldırı, şehidimiz var.
Bir günde 18 ölüm!

Bir günde 18 ölüm!

​Koronavirüsü Avrupa'ya en ölümcül gününü yaşattı.
Poz verme skandalı!

Poz verme skandalı!

​İYİ Partili vekil şehit cenazesinde en öne geçip fotoğraf çektirdi
Merkel panikledi!

Merkel panikledi!

Mülteciler kapılara dayanınca gerçeği nihayet gördüler
Bugün İdlib'den çekilirsek...

Bugün İdlib'den çekilirsek...

'Hükümet ne yapıyor' diyeceklerdi...
Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

'Hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz.'
24 terörist daha!

24 terörist daha!

Komandolar 2 ayrı sızmayı daha önledi.
940 şüpheli incelendi!

940 şüpheli incelendi!

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması.
'Ankara gücünü gösterdi'

'Ankara gücünü gösterdi'

​SİHA'ların operasyonu dünya basınında.
Gerçek mermi!

Gerçek mermi!

​Yunanistan, tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacak?
Kapıyı kilitleyip dövdüler

Kapıyı kilitleyip dövdüler

​7 yaşındaki Afgan göçmen Leyla, yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.