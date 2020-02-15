Ekonomi Vakıf Katılımın sermayesi katlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vakıf Katılım’ın sermayesi katlandı

Vakıf Katılım, sermayesini 3,2 milyar liraya yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, en fazla altın ve gümüş işlem hacmini gerçekleştirmenin, en fazla kira sertifikası ihracatına imza atma başarılarını; sermaye artışına giderek taçlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakıf Katılım
Vakıf Katılım

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 11 Şubat 2020 tarihli kararıyla bankanın 1 milyar 20 milyon TL olan ödenmiş sermaye tutarını 2 milyar 200 milyon TL artırarak toplamda 3 milyar 220 milyon TL’ye yükseltilmesini onayladı. Artırılan 2 milyar 200 milyon TL’nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi. Vakıf Katılım’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “1.020.000.000-TL olan bankamız sermayesinin, 2.200.000.000-TL artırılmasına, böylece 4.525.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Bankamızın çıkarılmış sermayesinin 3.220.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 11/02/2020 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Kararı, 12/02/2020 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.” Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 2016 yılında yola çıktıklarında amaçlarının sektörün referans kurumu olmak şeklinde belirlediklerini kaydetti. Oran, “Çok başarılı çalışmalara imza atarak önemli mesafeler kat ettik. Gerçekleştirmiş olduğumuz sermaye artırımı ise ‘sektörün referans kurumu olma’ vizyonumuz doğrultusunda hayata geçireceğimiz çalışmalar için önemli bir kaynak olacak” dedi.

KATILIM PAYI ARTACAK

  • Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda hem altında hem de gümüşte 2019 yılında en fazla işlem yapan kurum olduklarını belirten Oran, şunları kaydetti: “Sermaye artırımı, önce 2020 hedeflerimizi gerçekleştirmemizde daha sonra da Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkıda bulunmamızda daha sağlam adımlar atmamızı sağlayacak ve ülkemizde katılım finans sektörünün payını hızla artıracak.”

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