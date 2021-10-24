Ekonomi VakıfBankın sürdürülebilirlik logosu 81 ilde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

VakıfBank’ın sürdürülebilirlik logosu 81 ilde

Sürdürülebilirliği kurumsal stratejisinin temeline yerleştiren VakıfBank, bu kapsamdaki çalışmalarını tek çatı altında topladı. 81 ildeki şubelerine “Sürdürülebilir Bankacılık” logosunu ulaştıran Vakıfbank, bu konudaki taahhüdünü görünür kıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​VakıfBank’ın sürdürülebilirlik logosu 81 ilde
Birçok alanla ilklerin bankası konumundaki VakıfBank da sürdürülebilirlik alanında atağa kalktı.

Sürdürülebilirlik, günümüzde birçok kurumda bir konu olmaktan çıkıp, bir iş modeli haline gelmeye başladı. Türkiye’de sürdürülebilir finans piyasasının büyüklüğü 4 milyar doların üzerinde iken, dünyada sürdürülebilirlik kaynaklı borçlanma piyasası 3 trilyon dolara yaklaştı. Birçok alanla ilklerin bankası konumundaki VakıfBank da sürdürülebilirlik alanında atağa kalktı. Uzun yıllardır sürdürülebilirliği kurumsal stratejisinin temeline yerleştiren VakıfBank, bu kapsamdaki çalışmalarını tek çatı altında topladı. VakıfBank, 81 ildeki şubelerine “Sürdürülebilir Bankacılık” logosunu ulaştırarak, bu konudaki taahhüdünü daha da görünür kıldı.

KREDİ VERİRKEN DE ÇEVRECİ DAVRANIYORUZ

  • Sürdürülebilirlik kavramının bankacılık sektörü açısından önemi ve gelecek dönemde sürdürülebilirliğin iş yapış biçimine etkilerini değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bilançomuzun pasifinde olduğu gibi aktifinde de sürdürülebilir temalı kredileri her yıl artırmayı amaçlıyoruz. Kredi tahsis süreçlerinde ise çevresel ve sosyal risklerin ölçülmesi için kurduğumuz özel birimimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz Bankacılık faaliyetlerimizi sürdürü-lebilirlik kriterlerimize uygun yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Güçlü konumumuzun geçmişi 2014’e dayanıyor

Vakıfbank olarak 2014’ten bu yana yer aldıkları BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde güçlü bir konuma sahip olduklarını Üstünsalih, 2017’den bu yana da küresel olarak tanınan kurumsal sorumluluk standartlarını karşılayan şirketleri seçen “FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”nde yer aldıklarını söyledi.

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